Julio Ruz tuvo que ser hospitalizado antes de su expulsión de 'GH DÚO'

La expulsión disciplinaria de Julio Ruz (36 años) del programa Gran Hermano Dúo está dando mucho que hablar. Aún se desconoce la versión del empresario, que dará las explicaciones correspondientes en las próximas galas, pero lo que sí se ha conocido es una información brindada por Belén Esteban (45) en la que señala que a Julio tuvieron que sacarlo de la casa de Guadalix de la Sierra y llevarlo al hospital por el estado en el que se encontraba. "Tuvieron que sacarle de la casa y llevarle al hospital del estado de nervios que tenía. Se quejaba mucho de que le dolía el estómago", afirmó la colaboradora en el programa Sálvame.

Julio Ruz y María Jesús Ruiz en 'Gran Hermano DÚO'

Julio Ruz se convertía en protagonista absoluto del último Debate de Gran Hermano Dúo. En directo, el presentador Jordi González (56) daba una de las noticias más inesperadas del concurso: la expulsión disciplinaria de la expareja de María Jesús Ruiz (36). "No tenemos más remedio que empezar el programa con una expulsión", anunciaba el moderador con semblante serio.

Acto seguido, el programa conectaba con el confesionario, lugar en el que Ruz estaba sentado. Allí, se le comunicó la noticia: "Quería comunicarte que la dirección del programa ha decidido que abandones la casa por una conducta inaceptable".

Como justificación a esta expulsión, GH DÚO emitió unos vídeos en los que se veía a Julio avasallando verbal -e incluso físicamente- a la madre de su hija pequeña. Una actitud que ni productora ni cadena han tolerado decidiendo poner fin de forma taxativa al concurso del empresario.

Expulsión disciplinaria de Julio Ruz en 'Gran Hermano Dúo' JALEOS

Las casi cuatro semanas de convivencia de Ruz y Ruiz han sido más que tormentosas. Su última gran bronca con y la proposición de Ruz a Ruiz de hacer un montaje propició que la ex Miss España estallase contra él en el confesionario y con sus compañeros. Sin embargo, la sorprendente expulsión de Julio la dejó algo trastocada. "Me he quedado en estado de shock, me da pena también, pero si te soy sincera, yo quería que este jueves se fuera él".

María Jesús Ruiz, en el momento en que era informada de la expulsión de Julio Ruz.

Unos días de lo más convulsos en los que Julio Ruz ha sido el centro de todas las polémicas y en los que sus celos por el supuesto idilio que tendría su ex fuera de la casa le llevó a sufrir un ataque de nervios horas antes de ser expulsado de manera disciplinaria.

