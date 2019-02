El propósito que lleva cinco meses cumpliendo Paula Echevarría

Paula Echevarría (41 años) se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida y no solo por su romance con Miguel Torres (33) o la gran cantidad de proyectos profesionales en los que está inmersa, sino por conseguir dejar de fumar.

En vez de comenzar el reto como un propósito de año nuevo, fue a finales de septiembre cuando la it girl hizo pública la decisión y saltaron todas las alarmas, pues se pensaba que estaba embarazada. Sin embargo, Paula simplemente quería deshacerse de ese hábito y nos comentó que llevaba "un mes sin fumar. Ahora cogeré algún kilo más pero no me importa, soy feliz".

Cinco meses después, la intérprete no ha vuelto a probar ningún cigarrillo y ha querido celebrar en su cuenta de Instagram todo el tiempo que lleva libre de humo. De lo más orgullosa, la exmujer de Bustamante ha publicado un stories mostrando que ha dejado de fumar la cantidad de 2.295 cigarros. Pero no solo ha conseguido ganar en salud, pues se ha ahorrado 527,85 euros.

Paula Echevarría celebra cinco meses cumpliendo un propósito

La aplicación que usa para llevar al día su objetivo se llama Yo sin humos, programa del grupo Ribera Salud que incluye estadísticas, consejos, motivación y más contenidos diseñados por profesionales de neumología, tal y como explica la compañía en su web.

Hace dos semanas, Echevarría asistió a un evento de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid para presentar el nuevo modelo smartwatch de la marca Samsung y confesó que después de tanto tiempo sin probar el tabaco "me imagino fumando y no me pega nada".

La actriz de 41 años ha demostrado tener una fuerza de voluntad muy grande y conseguir ese nuevo logro que, hasta el momento, le ha hecho sentirse "encantada de la vida" a la vez que ahorrar dinero y conseguir una vida más healthy.

