La familia de Antonio Tejado prepara una demanda contra Candela

La relación entre Antonio Tejado (33) y su expareja sentimental Candela Acevedo en el concurso Gran Hermano DÚO se ha resuelto de la peor de las maneras: ha resultado tóxica y dañina. Discusiones y graves acusaciones han regado su concurso. Una situación límite que, si cabe, se vio agravada cuando Candela abandonó el reality y dio su versión de los hechos. Vino a asegurar que el sobrino de María del Monte (56) era un "obseso del sexo" y alguien infiel por naturaleza. Unas palabras que, según ha podido conocer JALEOS, tienen a la familia "agotada y psicológicamente hundida".

No solo eso, ya que la información que llega a este medio es que el entorno de Tejado va a dar un paso más allá: "La demanda está al caer". Solo encuentran consuelo en la vía legal; por eso, si Candela no deja de acusar y calumniar, "la demanda llegará". Así las cosas, todo indica a que en breve -"quieren tener el beneplácito de Antonio"- le llegará a Acevedo un requerimiento si continúa en la misma línea. Lo cierto es que la familia de Antonio Tejado lo está pasando francamente mal con esta situación vivida en GH DÚO: "Nunca imaginaron el alcance que tendría el concurso". Sobre todo, María José, la madre de Antonio, que cada vez que acude a un plató de televisión a defender a su hijo "sale muy tocada".

Tejado y Candela durante uno de sus programas. Mediaset

"Ella sabe muchas cosas de Candela, pero prefiere no echar más leña al fuego", se desliza. Según ha podido confirmar este periódico, la matriarca de la familia siempre suelta la misma frase entre bambalinas cuando Candela sigue vejando, en su opinión, a Tejado: "Yo hablaré solo donde tenga que hablar. Cuando salga mi hijo se sabrá todo". Es uno de los momentos más delicados para la familia, también para María del Monte: "Ella, como todos, no lo está pasando bien".

El entorno del concursante tiene claro que "Candela no es tan buena como quiere hacer ver" y que durante el concurso "se ha dedicado a ensuciar el honor de Tejado". Es más, se apostilla, "ella entró en la casa con esa intención bien estudiada y apoyada por su entorno". Tan condicionada se encontraría la ya expareja de Tejado que la familia "no tiene duda" de que se sentará en un plató de televisión en breve: "Se hará un Deluxe y a ver lo que cuenta. Estarán muy atentos a sus palabras, no van a permitir que esta señora diga las barbaridades que tiene pensado".

Antonio y Candela, historia de un (des)amor

La expareja. Gtres

Desde que comenzó el programa, sus compañeros, y las redes sociales, se han mostrado muy críticos con Candela y no han dudado en hacerle ver que la "tiránica relación" que libraba con Tejado iba a amargarle el concurso. Incluso, él mismo se lo hizo ver: "Nos conviene llevarnos bien". No lo han conseguido. Ambos entraron en la casa con demasiados asuntos pendientes y con sus respectivas familias más enemistadas que nunca. Es un hecho que las partes no se pueden ni ver -como demostraron en Sábado Deluxe-, algo que enrarece aún más una reconciliación que no tiene visos de rematarse. La madre de Tejado no siente reparos en asegurar que Candela entró en la casa con un papel bien aprendido y que en cuanto saliese de Guadalix iba a dibujar un retrato agresivo y poco favorecedor de su hijo. Mientras tanto, la versión de la otra parte la dio la propia Candela en su curva de la vida al asegurar que "nadie de su familia" aceptó nunca a Tejado y que, de hecho, su hermana "no puede ni verlo".

Candela, la 'enfermera televisiva'

Candela y Antonio comenzaron su relación sentimental hace casi tres años, apenas cinco meses después de que el sobrino de Del Monte rompiera con su exmujer, Alba Muñoz. Ambos se conocieron gracias a la hermana de Acevedo, quien era profesora de una de las hijas del colaborador de Sálvame. Desde entonces, Candela y Tejado han tenido sus idas y venidas, sobre todo, porque más de una vez se ha hablado de posibles infidelidades por parte de él; de hecho, en 2018 protagonizaron una ruptura sonada durante la primavera.

Candela, que es enfermera y técnica en nutrición, siempre se ha mantenido en un segundo plano y nunca ha querido entrar en la dinámica del mundo del corazón hasta que accedió a entrar en la casa de Guadalix. Sin embargo, esta edición del reality no ha sido su primera incursión en la televisión; el pasado verano sí que entró alguna que otra vez en Sálvame, anunciando que tenía "20.000 bombazos" sobre el que había sido su pareja. ¿Tendrán razón esas voces que dicen que tras GH DÚO Candela comenzará su desfile por los platós? Tiempo al tiempo.

