El dardo envenenado de María Teresa Campos a Paolo Vasile en su última aparición

María Teresa Campos (77 años) ha acudido a la presentación del libro de Risto Mejide (48) donde ha hablado sobre el futuro de su nieta Alejandra Rubio (18). La hija de Terelu Campos (54) ha dejado sus estudios de Diseño de Moda para empezar el próximo mes de septiembre la carrera de Derecho.

Aunque es poco habitual ver a la matriarca de las Campos aparecer en eventos nocturnos, esta vez se trataba de una cita con Risto, al que considera un amigo. En la fiesta, además, se encontraba Paolo Vasile (66) y María Teresa ha querido lanzar un dardo envenenado mostrando su frustración por no tener ningún proyecto televisivo a la vista.

Usted se suele recoger pronto, pero hoy no falla.

Yo salgo cuando hay que salir a cosas de los amigos, sobre todo.

Edmundo Arrocet y María Teresa en el evento de Risto Mejide.

¿Cómo está? ¿Todo bien?

Todo bien, gracias a Dios.

Este martes su nieta Alejandra se ha estrenado en la televisión con un canal, ¿lo ha podido ver?

Yo el canal no lo he visto, pero este mismo martes hemos estado rodando en mi casa ella y yo: Una tarde con mi abuela.

¿Ha sido idea de su nieta?

Sí, ella me pidió hacer eso en la casa con fotos que tenemos y cosas.

Es una niña tímida que decía que no quería televisión, pero lo lleva en los genes

Ella es una niña súper especial en todo, pero yo creo que hay cosas que se nacen para ellas. Yo la vi un día en una entrevista que la hicieron y la vi desenvolverse como si no hubiera hecho otra cosa. Me parece normal, con el estilo que ella tiene, con los seguidores que tiene y todo eso... Eso no quiere decir que ella no vaya a hacer su carrera. Ella es una estudiante maravillosa y hará su carrera. Ella no me pide consejos, pero yo sí se los doy.

No todos tenemos una abuela como usted, la 'reina de la televisión'.

Yo ahora soy la reina de mi casa.

No está mal.

No.

¿Con ganas de mudaros a su nuevo hogar?

No, me mudaré, pero todavía no.

[Más información: Alejandra Rubio abandona Diseño de Moda para empezar la carrera de Derecho]