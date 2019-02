Alejandra Rubio abandona Diseño de Moda para empezar la carrera de Derecho

Alejandra Rubio (18 años) se ha estrenado este martes con su blog dentro del canal de Mediaset para el público más joven: Mtmad. Lo ha hecho con un vídeo de siete minutos, en el que ha tocado diferentes puntos de su vida. El principal, y del que muchos han estado hablando durante las últimas semanas: sus estudios y el futuro profesional de la joven.

Comenzó la carrera de Diseño de Moda, pero tan solo tres meses después, se dio cuenta de que las cosas no se desarrollaban tal y como a ella le hubiese gustado. Esto ha provocado que su vida tome otro nuevo rumbo: "Comencé diseño de moda, y aunque pensé que lo tenía claro, me equivoqué. El día de Reyes senté a mis padres y les dije que lo iba a dejar, pero no para dejar de estudiar. En septiembre empiezo a estudiar Derecho", confiesa la hija de Terelu Campos (53).

"Creo que va a ser una carrera acorde a mí y no creo que me cueste sacarla porque siempre he sido una persona de sacar buenas notas, y las cosas se me quedan con mucha facilidad". Con esto pretende 'callar bocas', y así lo ha manifestado, asegurando que no es ninguna "nini" y que no está dispuesta "a vivir del cuento". Aunque se lo han ofrecido, no quiere participar en ningún reality, ni tampoco vivir de la televisión, como sí hace gran parte de su familia.

Alejandra Rubio en su blog de 'Mtmad'

Quiere elaborarse su propio futuro sin que se le vincule a su familia, a la que quiere por encima de todo. Pero tiene claro que, aunque lleve el apellido 'Campos', quiere construir su carrera en solitario, e intenta mantenerse ajena de todas las opiniones que puedan cuestionar su valía: "La gente siempre me dice que me ponga a estudiar y que trabaje. Yo trabajo, y lo hago como relaciones públicas en el mundo de la noche".

Es consciente de la suerte que tiene por haber crecido en una de las familias más mediáticas de la televisión en España. En parte gracias a eso, y a pesar de su pronta edad, ya sabe lo que es vivir de su propio trabajo, al igual que su novio, Álvaro Lobo, con el que lleva viviendo seis meses en el centro de Madrid.

Alejandra Rubio ha aprovechado para desmentir algunas de las informaciones que aseguraban que por este blog se embolsaría unas altas cantidades de dinero: "No cobro 20.000 por hacer esto. ¡Ojalá cobrase ese dinero! ¿A quién no le gustaría? ojalá en el futuro me vaya todo tan bien que pueda cobrar eso", sentencia la nieta de María Teresa Campos (77).

[Más información: La vida en cifras de Alejandra Rubio que mostrará en su nuevo 'reality']