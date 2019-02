Makoke, sobre Tony Spina: "Es el hombre perfecto, no sé lo que pasará"

Makoke (50 años) se encuentra en un momento de calma personal y de liberación vital: ha firmado, por fin, el divorcio con Kiko Matamoros (62) y está viviendo una idílica historia de algo más que amistad con Tony Spina (29). Precisamente respecto a su estrecha unión con el joven ha querido hablar claro de los dado pasos firmes hacia adelante que siguen dando: "Estamos mucho juntos, se ha venido a vivir a Madrid", asegura la exconcursante de GH VIP a Lecturas, "es el hombre perfecto".

La colaboradora de televisión prefiere mantenerse cautelosa y no hablar todavía de una relación concreta entre ella y el hispano-italiano: "Me aporta muchísimo y estoy súper feliz con él, pero de ahí a que haya una relación seria...". Unas palabras ambiguas que, sin embargo, contrastan con la realidad. Tras salir de la casa de Guadalix de la Sierra, donde la pareja entabló una amistad muy cercana que dejó muchos instantes cómplices y que daban a entender mucho más allá, Makoke y Spina han sido fotografiados en varias ocasiones muy cariñosos por las calles de la capital.

Kiosco rosa: JALEOS

Lo cierto es que esta actitud precavida por parte de Makoke puede estar influenciada por los grandes cambios que ha experimentado su vida sentimental en el último año. Hace apenas seis meses se hizo pública su ruptura con Kiko Matamoros, y ahora ya ha firmado el divorcio que tanto esperaba.

La exmujer del colaborador de Sálvame confirma que le sigue queriendo y siente que él a ella también, pero este -el hecho de firmar el divorcio- es un fin necesario. "Quiero pedirle las llaves de casa" ya que quiere tener intimidad y afirma que "es de ley". Y es que a partir de ahora puede rehacer su vida en cualquier momento y con quiera -sea Tony Spina u otro hombre- al igual que está haciendo el propio Kiko junto a su nueva novia, Cristina.

Makoke también tiene palabras para la nueva conquista de su ya exmarido. La exchica del Telecupón afirma que Cristina Pujol no es el tipo de mujer que le gusta a Matamoros y que a él no lo ve enamorado:"Por lo que conozco a Kiko y lo que he hablado con él, no es un perfil que le pegue". Pero para ello solo el tiempo tiene una respuesta, al igual que para confirmar lo que realmente une a la madre de Anita Matamoros (18) y Tony Spina.

[Más información: Los nuevos planes de Kiko Matamoros con su nueva novia y lejos de Makoke]