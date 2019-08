Pastora Soler anuncia en pleno concierto que está embarazada de cuatro meses

Pastora Soler (40 años) ha anunciado por sorpresa al público durante su concierto en el Patio de la Tonelería de González Byass, en Jérez, que la veía actuar este domingo que está embarazada de cuatro meses . Es así el segundo hijo que espera con su marido, Francis Viñolo.

La artista fue la encargada de dar la feliz noticia en medio del concierto, provocando una oleada de aplausos y vítores por parte del público del evento, según han confirmado fuentes presentes en el espectáculo.

Posteriormente, Pastora Soler compartió este emotivo momento a través de sus redes sociales, con un vídeo de su declaración y el mensaje: "Sobran las palabras para decir lo feliz que me siento y lo especial que fue el momento de compartirlo con vosotros, desde el escenario, delante de mi marido Francis Viñolo, de mi hija Estrella, de mis músicos y mi equipo, ¡¡¡¡y de tantas personas queridas!!!! Voy a ser mamá de nuevo".

En septiembre de 2015, la joven se convirtió en madre por primera vez de una niña llamada Estrella. Tanto ella como Francis Viñolo, el padre de la pequeña, compartieron a través de sus redes sociales cómo fue el parto, asegurando que todo había ido fenomenal y que tanto ella como la niña estaban estupendamente.

"Llenos de felicidad os queremos contar que hace una hora ha nacido nuestra hija Estrella. Todo salió genial". En Instagram, Pastora ha colgado un emotivo mensaje con unas palabras cargadas de ternura. "Hoy nació la mía, ¡hoy nació mi Estrella! Ella me iluminará siempre y yo la amaré mientras viva".

Francis Viñolo y Pastora Soler contrajeron matrimonio en 2009 en un emotiva ceremonia en Coria del Río (Sevilla). Un enlace al que acudieron personajes de primera línea como Carlos Baute (45), David de María (43), Manuel Carrasco (38), Eva González (38) o Rosario Mohedano (40), entre otros.

Dos años alejada de los escenarios

Desde 2015 a 2017, Pastora Soler estuvo alejada de los escenarios por el pánico escénico que sufría. Su dolencia comenzó en 2014, cuando sufrió dos desmayos en actuaciones diferentes.

En marzo de 2014 sufrió un desvanecimiento en mitad de una actuación en el auditorio Fibes de Sevilla que no le permitió continuar con el concierto. En aquella ocasión la cantante argumentó en su cuenta de Twitter que "por primera vez, la emoción y entrega ganaron a mis defensas. Aún lloro de impotencia, pero me consuelo al pensar en esa hora y pico de concierto. Me disteis tanto que es lo único que recordaré", aseguró.

Desmayo Pastora Soler Concierto Fibe Sevilla

El susto hizo mella en la intérprete, hasta el punto de causarle pánico escénico por lo que meses después la andaluza anunció su retirada de la música: "No puedo mas que agradecer vuestro cariño y comprensión y deciros que ya no me quedan fuerzas para seguir.... Debí tomar la decisión de poner un punto y aparte en mi carrera hace algunos meses pero mis ganas de luchar me impulsaron a seguir.. Hoy os anuncio la decisión de dejar mi actividad profesional hasta volver a recuperar la confianza en mi. Lo siento con toda mi alma".

Hasta que en febrero de 2017 la discográfica Warner Music anunció su regreso con "una nueva gira muy especial con la que recorrerá los principales recintos españoles como el Teatro Real de Madrid, el auditorio Rocío Jurado de Sevilla, el Liceo de la Música de Barcelona o el Palacio de las Ciencias y las Artes de Valencia".

