Raquel del Rosario desvela el trastorno que padece su hijo mayor, Leo

Raquel del Rosario (36 años) ha desvelado que su hijo mayor, Leo, tiene trastorno del espectro austista (TEA). La cantante de El sueño de Morfeo ha dado a conocer la noticia a través de una entrada en el blog que escribe en una conocida revista, y ha explicado cómo ella y su esposo, Pedro Castro, vivieron el diagnóstico médico.

"Leo no dijo ni una palabra hasta casi los cuatro años. Sí, ese primer 'mami' se hizo mucho de rogar", ha comenzado a explicar la artista en su post en Elle, "el pediatra no nos alarmó, los niños bilingües suelen tardar más en hablar y no había nada preocupante en su comportamiento más allá de que 'estaba un poco en su mundo'".

Con el paso del tiempo, los médicos especialistas sugirieron a Raquel del Rosario y a su esposo, Pedro Castro, que el pequeño Leo fuera a un colegió específico donde diferentes profesionales podrían llevar a cabo una valoración más exhaustiva y realizar un programa educativo que mejoraría su estimulación.

"Aún recuerdo el día que nos sentaron a Pedro y a mí para darnos los resultados, en medio de un ambiente dramático, con tono muy suave y unas palabras elegidas meticulosamente, nos dijeron que creían que lo mejor para Leo era entrar en el programa de niños con TEA (trastorno del espectro autista)", ha explicado la cantante.

Raquel del Rosario explica que tras conocer este diagnóstico sintió un alivio enorme: "Supe que iba a empezar a trabajar con gente especializada y, sobre todo, que iba a relacionarse con niños que veían el mundo de una forma similar a como él lo hacía".

La artista ha asegurado que una de las complicaciones que han tenido que afrontar ha sido que su entorno entendiese el diagnóstico médico. "Cuando escuchamos la palabra 'autismo' (al igual que me pasaba a mi antes de hacer mi 'doctorado particular'), todos pensamos en niños que no se sienten cómodos con más gente, que gritan en lugares públicos porque se agobian, que se valen de la agresividad para mitigar su frustración, que hacen gestos repetitivos para calmarse, que son hipersensibles a los ruidos… Y claro, nada de esto le sucede a Leo".

La vida con un niño que tiene autismo es diferente, y hay días en que la canaria se ve superada por la situación: "Se me acaba y sale mi bestia gruñona", ha afirmado, "hay momentos en lo que me pregunto: '¿Por qué, por qué y por qué?', y otros en lo que le miro y me doy cuenta del regalo que es, de todo los que ha venido a enseñarme y de que no lo cambiaría por nada del mundo".

Al poco de publicar este post en su blog, la artista ha compartido un emotivo comentario en su Instagram para agradecer las muestras de cariño recibidas.

"Me siento abrumada, no se qué decir ante esta oleada de cariño. Qué difícil es a veces abrir el corazón, mostrar nuestra vulnerabilidad, nuestros miedos y vergüenzas. Pero una vez lo hacemos, qué liberador es sentir cómo se produce una sanación. Llámenme loca, pero creo haber visto un gesto de agradecimiento en la mirada de Leo esta mañana. Además, ha usado por primera vez la palabra outside para indicarme que quería salir a jugar. OUTSIDE (afuera)... Abrir el corazón y dejar salir. Qué bonito ha sido leerles, descubrir a tantas familias de niños hada (como se refiere a su hijo mayor), que mágico es compartir y sentir que no estamos sol@s. Cada individuo es único, especial e irrepetible, y algunos vienen a recordarnos de una forma un tanto peculiar que el mundo necesita cambiar la mirada. Solo el amor es real. TEA-MO. GRACIAS", ha escrito.

Raquel del Rosario vive junto a su esposo Pedro Castro y sus dos hijos, Leo y Mael, en Lake Sherwood, California (Estados Unidos). La pareja comenzó su relación a principios de 2012 y en octubre de 2013 pasaron por el altar en una emotiva ceremonia sin invitados. "Siempre he pensado que una boda debe ser una celebración acorde a la personalidad de cada uno, y los dos lo tuvimos claro desde el principio: 'Solos tú y yo'", explicó la cantante en su blog en su momento.

En julio de 2014, Raquel del Rosario dio a luz a su primer hijo, Leo; y en mayo de 2016 llegó a la familia su segundo hijo, Mael.

