Dos décadas de 'Gran Hermano': los 10 momentazos del 'reality' estrella en España

El 16 de septiembre de 1999 se estrenaba en Holanda la primera edición de un formato que revolucionaría la historia de la televisión y marcaría el inicio de una nueva era en la que la telerrealidad cobraría un gran protagonismo en las parrillas televisivas: Big Brother.

Poco después, el 23 de abril de 2000, Telecinco estrenaba en España Gran Hermano, la versión patria del programa que haría historia con unas cifras de vértigo: 19 años y 29 ediciones después -18 anónimas, siete VIP, un DÚO, dos Reencuentros y una Re-vuelta- el formato ya es el más longevo de la historia de la televisión española.

Los más de 300 concursantes que pasaron por sus 18 ediciones anónimas han protagonizado momentos que a día de hoy, pese a que ya sólo se hacen nuevas entregas con famosos, los más nostálgicos siguen recordando con la esperanza de que algún día la casa de Guadalix vuelva a acoger a personas desconocidas para ponerlas frente al ojo que todo lo ve.

1. El proyecto más ambicioso

57. Así daba comienzo la primera edición de Gran Hermano presentado por Mercedes. pic.twitter.com/7eZC16d4ff — ωιℓℓ🏳️‍🌈🥀 (@StoWilliams) September 8, 2017

Telecinco promocionaba desde el mes de marzo el estreno de "el proyecto más ambicioso de la televisión", mostrando imágenes de la construcción de la casa, que en la primera edición estuvo ubicada en Soto del Real.

Mercedes Milá (68 años) arrancaba el programa haciendo una invitación a los espectadores: "juzguen ustedes mismos". Aquella primera gala marcó el inicio de la edición más vista de la historia, cuya final fue seguida por una media de nueve millones de espectadores, que llegaron a ser 11 en el momento en que Ismael Beiro (44) fue proclamado ganador.

2. El primer edredoning

Kiko Hernández y Patricia Ledesma pidieron la primera hora sin cámaras de 'Gran Hermano'. Mediaset

Gran Hermano 3 dio el salto a la fama a quien hoy es uno de los colaboradores estrella de Telecinco: Kiko Hernández (43). El concursante protagonizó un tórrido romance con Patricia Ledesma (42), con quien compartió varios momentos íntimos bajo el nórdico, acuñándose así por primera vez el término edredoning que tantas veces ha vuelto a emplearse a lo largo de las distintas ediciones. Además, Kiko y Patricia también fueron pioneros en la hora sin cámaras, siendo la primera pareja que consiguió el privilegio de estar 60 minutos a solas sin que nadie les viera.

3. 'Fresita' y la vaca

Nuria Yáñez (48) consiguió ganarse a la audiencia y proclamarse ganadora en GH 5 gracias a su carácter inocente y las surrealistas escenas que protagonizó, como el llanto desconsolado después de que su compañero Julián hablase mal de Salou, su ciudad natal: "¡Salou es mío!", gritaba entonces.

Pero, sin duda, el mejor momento que dio 'Fresita' fue su enfrentamiento con la vaca Antonia, cuya curiosidad puso en peligro la integridad de Nuria, quien aplastada e indefensa rogaba sin éxito la ayuda de Aída Nízar (44). Reviviendo la escena, es normal que Xavier Sardá (61) la definiera como "el mejor vídeo jamás visto en la historia de Gran Hermano".

4. La elegancia de Inma

Inma Contreras (42) es una de las concursantes más recordadas de GH 7 pese al escaso recorrido televisivo que tuvo tras su paso por la casa. Sus extravagantes y ceñidos looks y su llamativo maquillaje dejaron huella en los espectadores desde el primer minuto.

Sus disputas con Bea 'La Marquesa' también hicieron historia, sobre todo el momento en que una dignísima Inma dejaba claro, bragas en mano, quién llevaba la elegancia en esa casa.

5. El diccionario de Carolina Sobe

La undécima entrega del reality propició el nacimiento de otra estrella de Mediaset: Carolina Sobe (con permiso de su compañera de edición Nagore Robles). El desparpajo y las frases de la 'cari' provocaron risas dentro y fuera de la casa, hasta que un desafortunado comentario sobre el cáncer se ganó el rechazo de la audiencia, que la convirtió en la octava expulsada.

6. El 'Indhirazo'

En la misma edición que Sobe estuvo Indhira Kalvani (32), cuyo tórrido romance con Arturo Requejo dejó las escenas de sexo más fuertes de la historia del programa: en el jacuzzi, en el suelo del baño y hasta en un ataúd, la pareja daba rienda suelta a su amor en cada rincón de la casa. Pero el momento más memorable de la andaluza fue la tensa pelea con Carolina Lavín, con insultos, provocaciones y el lanzamiento de un vaso de agua que provocó su expulsión disciplinaria.

7. La caída del 'Pollito volador'

Los concursantes de Gran Hermano 14 debían acceder a la casa saltando desde una plataforma con la ayuda de una tirolina. Tales eran las ganas del gestor de arte Álvaro Vargas de comenzar su experiencia que no dudó en saltar al vacío sin agarrarse al artefacto. El resultado: dos hombros rotos, doce semanas de recuperación y el mote de 'Pollito volador' por el que todo el mundo recuerda hoy al joven.

8. El encuentro de Lucía y Paula

La edición número 15 dio un giro inesperado cuando la organización decidía meter en la casa a Lucía Parreño, ex de Omar Suárez, el concursante que mantenía un romance en Guadalix con Paula. Lo que en un principio fue un encuentro amistoso entre las dos mujeres de Omar, pronto acabó convirtiéndose en un triángulo amoroso lleno de tensión y discusiones. Finalmente, Lucía recuperó al chico, aunque Paula se llevó el 'consuelo' de ganar el maletín de la edición.

9. El primer romance gay

Hubo que esperar 16 ediciones para que la casa de Guadalix viviera por primera vez una relación homosexual. Aritz (28), que no era partidario de poner etiquetas a su sexualidad, tenía una gran complicidad con Han, pero se resistía a dar un paso más, aunque al final no pudo evitar sucumbir a los encantos del asiático bajo el edredón, creando una de las 'carpetas' más recordadas del concurso.

10. Los celos de Adara

Adara le grita a Miguel como una loca.#GHDirecto pic.twitter.com/bJG0CCTphI — Gran Hermano (@granhermano) October 17, 2016

Adara Molinero (26) y Miguel Vilas (34) fueron dos concursantes cuyo histrionismo dejó grandes momentazos en la edición 17 de Gran Hermano. La confesión de Miguel sobre sus sentimientos hacia Pol Badía, por entonces novio de Adara, provocó que la azafata brotara contra el modelo: "¡Mala persona, me has estado volviendo loca!", gritaba ante unos estupefactos compañeros. El llanto posterior de Miguel no fue menos exagerado, dejando para la posteridad una de las escenas más teatrales de la historia de este mítico programa.

