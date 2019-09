Qué fue de Bea 'La Marquesa', la consorte sin título que acabó en la ruina

Era el mes de octubre del año 2005 y la casa de Gran Hermano abría sus puertas para recibir a los valientes concursantes de la séptima edición del reality de convivencia más famoso de España. De entre las 14 personas que dijeron 'sí' a Zeppelin TV y a Telecinco, una mujer rubia y de carácter llamaba la atención, a priori, por ser la más veterana. Y a continuación, por su posición de 'marquesa'. Ella era Beatriz Gómez, tenía entonces 42 años, era empresaria (tenía un taller de costura y una tienda de ropa) y era la exmujer de Óscar, marqués de Kindelán.

Sus pashminas confeccionadas con pelo de cabra del Himalaya, sus carísimos cosméticos y sus prendas de firma resaltaron entre compañeros con los que no logró encajar del todo. Su acérrima enemiga, Inma Contreras (42), la llegó a tildar de "vieja amargada" y la presión general pudo con Bea, que decidía poner fin a su estancia en Gran Hermano tan solo 19 días después de haber puesto un pie en la casa.

A su salida, se topaba con cientos de nudos que deshacer. Bea luchó con todo y todos en los platós de televisión. Pagó 6.000 euros por incumplimiento de contrato y voz en grito y a golpe de tacón, sacaba las uñas por defender su postura y su honradez. Poco le duró la luz de los focos. En un momento determinado, dejó de recibir llamadas de los medios de comunicación y su vida dio un giro radical de 180 grados.

En una entrevista para El confesionario de Kiko en el año 2013, Bea habló sus inicios junto al marqués y de su descenso a los infiernos, la ruina económica y el desahucio. "Conocí a Óscar en Ibiza, por el año 1987-88 y era guapísimo, estuvo saliendo con una buena amiga mía y, años más tarde, en Madrid, me lo encontré una noche en Pachá, discoteca a la que él era asiduo. Vamos, que era como parte del mobiliario, estaba todas las noches allí metido y en una cena donde se reunía gente muy selecta e importante de Madrid, allá por 1994, me lo sentaron enfrente de mí. Era una cena de lo más aburrida, gente muy pija y todos hablando en inglés y, de pronto, él se dirigió a mí también en inglés. Yo le dije 'o me hablas en español o no te entiendo' y no sé cómo lo hizo pero comentó algo a todos los comensales de la cena y a los pocos minutos todos estaban hablando español. Ese fue el detalle con el que me conquistó, que más tarde me daría cuenta de que lo hizo para rebajarme públicamente, porque a él le gustaba siempre quedar por encima de mí", relataba.

Y continuaba: "Cuando yo me casé con Óscar, la que tiraba del carro era yo, la que era empresaria era yo, la que tenía tiendas era yo, la joven era yo…me duele muchísimo que siempre parezca que la mala de la historia he sido yo, cuando lo único que he hecho es quedarme con mi hijo. [...] Ahora estoy sin casa, sin dinero, sin tarjetas… Mi hijo y yo nos hemos quedado en la calle. Estoy en una situación límite", sentenciaba. Admitía, además, que tendría que ir a vivir con su madre a Majadahonda, pidiéndole ayuda económica y dejando atrás el exclusivo Barrio de Salamanca.

La nueva vida de Bea 'La Marquesa'

En el año 2017, al filo de emitirse la última edición de Gran Hermano estándar, hubo una cena que reunió a grandes hermanos desde su primer edición y Bea acudió por sorpresa. Junto a ellas, compañeros como Alonso (GH 2), Dámaso (GH 12), Yola Berrocal (ganadora de El reencuentro), Vitín (GH 15), Ari (GH 12+1), Iván Madrazo (GH 10), Rafa y Mario (GH 4) o Liz (GH 10).

En palabras para las cámaras de la que fue su casa, Mediaset, Bea confesó que lo había pasado muy mal, que estaba mejor, que había reconducido su vida y que su objetivo sentimental ahora mismo era el de cazar al directivo de alguna compañía: "Ya no vengo a contar más dramas... He reaparecido ahora porque me metí en un chat (de Gran Hermano). Yo he estado muy sola todos estos años. No tengo pareja... Tengo varias. De pasta sigo justa... Y olvídate ya del marqués", recriminaba a un compañero que le preguntaba. "Yo ya no quiero nada marqués, yo quiero a un directivo, ¿para qué vamos a mentirnos?", concluía.

