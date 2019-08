Qué fue de Rody Aragón, el piloto de aviones al que ser payaso le cambió la vida

Hablar de Rody Aragón (60 años) es hacerlo de risas en forma de nariz de payaso, de saga familiar de abolengo, de Los payasos de la tele. En definitiva, de historia de la televisión en España. Del humor en tiempos grises. Hijo menor del famoso payaso Fofó, sobrino de Miliki y Gaby y hermano de Fofito -ahí es nada-, debutó ante una cámara en 1968, en un programa de la televisión venezolana acompañando a su familia. Pero todavía aquel niño no sabía lo que terminaría debiéndole a esa plataforma.

Los años pasaron, pero el gusto por la animación tardó en aparecer, antes estuvo haciendo otras cosas por el mundo mientras sus antecesores dibujaban la hoja de ruta que les marcaría la vida. Esa es la parte personal más desconocida de Rody. Es difícil imaginarse que alguien que fue piloto de aviones durante nueve años en Estados Unidos lo dejara todo para pintarse la cara, colocarse el sombrero y el atuendo y convertirse en payaso, pero, sin duda, de casta le venía al galgo.

Rody Aragón sobre el escenario.

En la actualidad, sigue con la caravana del circo que lleva su nombre. Y continúa saliendo a la arena con la indumentaria que hicieron famosos su padre y tíos. Pero volvamos atrás, al punto en que Rody deja de ser piloto y se enrola en la animación familiar. "Lo dejé todo por continuar una tradición familiar que me llena y gusta. Nunca me he arrepentido, y eso que la profesión de piloto es muy bonita", confesó en una entrevista.

Según ha explicado muchas veces, no se planteó antes unirse al mundo del espectáculo porque pensó que no tenía cabida en él. Pero en 1981 se hizo un hueco en Los payasos de la tele -cuando su primo hermano Emilio Aragón (60) abandonó el grupo- y se integró en el famoso programa El gran circo de TVE, donde debutó con una imagen clásica de negrito, una imagen que tomó de su abuelo Emig.

El programa se canceló dos años después; vino el tiempo de reinventarse. Entonces Rody se unió a su hermano Fofito y su tío Gaby en el espectáculo El fabuloso mundo del circo, que se estrenó en 1985. Pero aquello también tenía su fin escrito; Gaby se separó profesionalmente para formar su propio grupo junto a cinco de sus nueve hijos, Gaby y los Gabytos, con los que siguió trabajando hasta 1993, dos años antes de su muerte por complicaciones de la diabetes que padecía.

Entre tanto, Rody y su hermano Fofito formaron un dúo con el que grabaron varios discos y regresaron a los programas infantiles de televisión. 1995 parecía que había marcado un punto de inflexión en Rody, cuando inició su etapa de presentador serio en programas como Sorpresa ¡Sorpresa! (1996-1998), Esto me suena (1999) y Números Rojos (2000- 2001) en Canal Sur. En total trabajó diez años como presentador pero en 2004, después de participar como concursante en Gran hermano, sintió que lo suyo era la carpa del circo, y desde entonces, y hasta ahora, ya no ha hecho otra cosa.

Fundó su propio circo. En 2013 se unió de nuevo a su hermano Fofito y su sobrina Mónica Aragón, hija de este, en un emotivo proyecto que les llevó a los escenarios teatrales, con ¿Cómo están ustedes? El musical. Un año después estrenaron Los payasos de la tele, el musical, un homenaje a la familia Aragón, un espectáculo interactivo con moraleja para los niños pero también un emotivo viaje a la nostalgia para los mayores, con todas las canciones conocidas, como Susanita tiene un ratón, La gallina turuleca o El auto de papá.

Al poco tiempo de su debut, algunos medios aseguraron que una discusión entre los dos hermanos, Fofito y Rody, hizo peligrar el musical, que llegó a cancelarse en una ocasión por una presunta crisis de ansiedad de Fofito. Sin embargo, como suele decirse, el show siguió adelante. Fofito se marchó de España para trabajar en Puerto Rico y Miami, y Rody llevó el espectáculo a toda España, en una gira que duró varios años, hasta 2016.

En la actualidad Rody ha llevado el musical a la carpa de los circos, donde lo presenta bajo el título Juega y Canta. Los payasos de la tele. En cuanto a su vida personal, Rody se casó con Patricia Santamarina, con la que tuvo a su hija Arianna Aragón (21), pero se divorciaron años más tarde. Patricia terminó convertida en empresaria teatral y se casó en 2015 con el presentador y actor Carlos Sobera (59), tras diez años juntos y una hija en común, Natalia.

Rody actualmente también es padre de Alfonso, el cual, al parecer, siente la misma fascinación que su padre por el mundo del circo. "La verdad es que suena extraño decir que eres payaso. Pero yo siento mucho orgullo", asegura Rody. Como ocurriera tantos años atrás, la saga debe continuar y se debe inculcar a las nuevas generaciones la pasión por ser un payaso, por hacer sonreír a los demás, por alegrar el alma.

