Qué fue de Tatiana, la concursante rusa de 'GH 11' que hizo historia en televisión

Tatiana Malyshkina fue una de las concursantes más polémicas de GH 11, edición en la que fue, sin duda, una de las protagonistas. Casi tres meses de convivencia marcados por su fuerte carácter y también por la presencia de concursantes como Indhira (32 años), Artujo Requejo (41) o Nagore Robles (36).

La joven rusa residente en Almería, decidió probar suerte en la televisión de España para disfrutar de la intensa experiencia, de la que muy pocos pueden presumir. Lo cierto es que Tatiana no tenía pelos en la lengua, y sus insultos y discusiones con la gran mayoría de los compañeros de la casa provocaron continuos enfrentamientos durante los meses en los que estuvo concursando.

Además de generar grandes contenidos por ello, protagonizó uno de los edredonings más ardientes, y como no, el afortunado fue Arturo. el hombre más deseado por las féminas de la casa. A pesar de que fuera del concurso también mantuvieron varios encuentros, acabaron siendo, junto a Robles, grandes amigos, incluso llegaron a compartir piso, pero las cosas no salieron como ellos esperaban.

Según la versión de Nagore, la rusa desapareció de la noche a la mañana dinero y sin pagar el alquiler del piso en el que vivieron los tres durante algunos meses. Su relación se terminó definitivamente y desde entonces no volvió a existir ningún contacto entre las dos.

Arturo Requejo, Tatiana y Nagore en una imagen de archivo.

Desde entonces nada se volvió a saber de la joven. Ni bolos, ni platós de televisión... nada de nada. La exgranhermana decidió 'desaparecer' para que nadie le siguiese la pista. Tanto fue así que volvió a Rusia, su país, para comenzar de cero. Hasta el punto de que cambió su apellido y pasó a ser Tatiana Presnova.

Allí conoció al que hoy es el amor de su vida, un apuesto hombre rubio, también de origen ruso. Ambos se enamoraron en 2014 y se dieron el 'sí, quiero' unos meses después, el 25 de septiembre del 2015. En las redes sociales de la exgranhermana se pueden apreciar diferentes momentos de lo que sin duda fue uno de los días más especiales para ellos: "Nos encanta hacer el tonto, prácticamente todo el día, locuras, vivir y disfrutar y no importa lo que digan los demás! Lo tiene todo que llena mi vida de emociones, buenos momentos, malos también claro está... No todo es perfecto, no a pesar de todo seguimos juntos, enamorados y casados!!! En mi vida lo eres todo, eres mi familia y Te Quiero!!!!!", escribió emocionada Tatiana.

Ver esta publicación en Instagram Mi marido 😀 Una publicación compartida de Tatiana Malyshkina (@tatianagh11) el 25 Sep, 2015 a las 6:43 PDT

Después de vivir sus primeros años como casada lejos de España, tomo la decisión de volver para quedarse. La rusa se instaló junto a su marido en Roquetas de Mar, municipio de Almería donde residió un tiempo antes de entrar a GH 11. Su hermana Yana y su sobrina Valentina tuvieron mucho que ver en que Tatiana tomase esa determinación.

En la actualidad, y al igual que la mayor parte de sus compañeros, está desvinculada del mundo de la televisión, y se ha reinventado, volcándose mundo de la hostelería. Se sabe que es así porque ella misma se encarga de compartir algunos vídeos en redes sociales con su uniforme de trabajo.

En su cuenta de Instagram se muestra muy activa y sube contenidos con bastante frecuencia. Una de las cosas que cabe destacar es que, diez años después de que comenzase su edición de Gran Hermano, sigue manteniendo el mismo nombre de usuario en la citada red social: "tatianagh11". Tatiana, además, sigue compartiendo momentos divertidos y anecdóticos de su paso por la casa más famosa de la televisión, ya que según ella es una etapa que le trae buenos recuerdos.

Ver esta publicación en Instagram 😂😂😂 Una publicación compartida de Tatiana Malyshkina (@tatianagh11) el 10 Mar, 2016 a las 7:19 PST

