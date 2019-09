Mila Ximénez toca fondo sin la compañía de Anabel Pantoja en 'GH VIP 7'

Tras la expulsión de Anabel Pantoja (33 años) el jueves de la semana pasada, Mila Ximénez (67) está viviendo sus peores momentos en Gran Hermano VIP. La colaboradora de Sálvame ha asegurado que siente que algo muy importante para ella -al menos entre esas paredes- se ha ido y ya nada es igual.

"Esta mañana me he despertado con un enorme sentimiento de soledad. La estoy echando muchísimo de menos. Ella era uno de mis mayores apoyos para decidirme a embarcarme en esta aventura y ahora me siento con un sentimiento de soledad que me oprime el estómago", ha confesado Ximénez.

Mila Ximénez ha asegurado que echa de menos a Anabel Pantoja.

"Esto no está siendo fácil, pero ella le ponía un punto de ilusión, alegría y ganas que a mí me arrastraba. Ahora me faltan esos momentos. No va a ser fácil, no", ha explicado pocos días después de la expulsión de Anabel Pantoja.

La exmujer de Manolo Santana (81) ha querido dedicar unas palabras en su blog a la prima de Kiko Rivera (35), porque está segura de que la joven debe estar disgustada por su expulsión. "Si lees esto, Anabel, quiero que sepas que no has hecho nada mal, que hemos disfrutado contigo cada día, que sé que te vas con la pena de no haber vivido este sueño más tiempo. Pero algo me dice que te volveré a ver entrando en esta casa. Estoy segura", ha escrito.

Lo cierto es que Mila Ximénez y la sobrina de Isabel Pantoja (63) nunca se han llevado del todo bien en los platós de televisión. La defensa a ultranza que hacía la sevillana de todos los Pantoja sacaba de quicio a todos sus compañeros y especialmente a la exmujer de Manolo Santana. La colaboradora de Sálvame siempre ha sido la más dura con la familia de la tonadillera en el plató de Sálvame, primero con el caso Malaya y más tarde al enterarse de que la artista le había dicho a su amigo Jorge Javier Vázquez (49) que esta se había casado en secreto con Encarna Sánchez.

La exmujer de Manolo Santana entró en la casa de Guadalix como uno de los personajes fuertes del programa. Se pensaba que iba a dar mucho juego y que sería la protagonista de las tramas que se formasen en la casa. No obstante, en estas primeras semanas ha teminado quedando en un segundo plano y las únicas ocasiones en las que ha destacado es para quejarse o tener una discusión con algún compañero. La única disputa reseñable de la colaboradora de Sálvame es la que ha protagonizado con Hugo Castejón.

