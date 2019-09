Raquel Salazar reaparece en el debate de' GH VIP' tras su discusión con Jorge Javier Vázquez

En la primera gala de Gran Hermano VIP se vivieron uno de los momentos más tensos de la televisión en estos últimos tiempos. La madre de Noemí Salazar le recriminaba a Jorge Javier Vázquez (49 años) que no le hubiese dado paso para hablar y, además, aseguraba que siempre tenían el protagonismo los mismos. Cabe recordar que esto ocurrió tan solo el día de después de que los concursantes entrasen en la casa de Guadalix de la Sierra. Por eso, el presentador se quedaba ojiplático al escuchar a Raquel Salazar.

La discusión fue subiendo de tono porque ni uno ni otro llegaron a un punto de acuerdo y, en un momento dado, la defensora de la concursante adviritó al catalán que tuviera cuidado con la mano y que no la acercara tanto. Esa insinuación fue la gota que colmó el vaso y terminó abandonando el programa en una publicidad.

Jorge Javier y la madre de Noemí Salazar en plena guerra. Mediaset

Ahora, parece que no estará en las galas de los jueves con Jorge Javier Vázquez pero sí en los debates con Jordi González (56), ya que este domingo por la noche reapareció Raquel Salazar para defender a su hija con garras y dientes en el plató. Tanto es así que no dudó en opinar sobre la discusión que se había formado en la casa por las uvas: "Fíjate si la están crucificando, que este año en mi casa no se comen uvas. O sea, las Campanadas, con gominolas".

Todo esto viene por el enfrentamiento que hubo la semana pasada en Guadalix de la Sierra tras dejarle unas uvas a los concursantes y estos, tras una fiesta, las utilizaran para bromear y estar de 'cachondeo' -después de una prueba-. Noemí Salazar se quejó de que le habían tirado uvas a la cara cuando en el vídeo que emitió el programa se ve perfectamente cómo le dan en el pantalón. Esto provocó mucha polémica en redes sociales y por eso, su madre ha querido quitarle hierro al asunto y tirar de broma para defender a su hija.

La gran bronca entre Jorge y Raquel

A mitad de la noche del estreno de la gala de GH VIP 7, la madre de Noemí estalló contra Jorge cuando este le preguntó qué problema tenía: "Todos somos iguales. Todos somos familiares de colaboradores. He venido con mucha ilusión, de un reality -Los Gipsy Kings-, de un espacio totalmente distinto. Vengo a ayudar a mi hija, porque es su sueño y no es porque sea el mío. Pero no me siento apoyada, no me siento que me dan mi sitio. No estoy cómoda. Y creo que las bromas están bien, pero estoy súper aburrida".

No contenta, remachaba: "Es como... ¿para qué me pongo el vestido rojo? Si no hablas conmigo ni con nadie. Mi hija, ayer, se hizo sangre en las rodillas y me dolió que nadie le preguntara...". En ese punto, Vázquez explotaba: "Eres una tramposa, se acabó. Ahora soy yo quien no quiere saber nada de ti. Jamás me hubiera imaginado esto de ti, con lo bien que siempre te he tratado". Y la insinuación de Raquel sobre la mano de Jorge demasiado cerca de ella, terminó por que Jorge zanjara la conversación: "Se acabó, hasta aquí". Dos semanas después, la madre de Noemí ha regresado, pero con un presentador diferente.

[Más información: Motín histórico en GH VIP contra Jorge Javier: "Que se acabe su reinado, ¡recogida de firmas!"]