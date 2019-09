La grave acusación de Kiko hacia Hugo que GH VIP pasa por alto: ¿se está ocultando algo?

Hablo completamente en serio: este jueves no lo he pasado nada bien viendo Gran Hermano VIP. Es más, me he sentido incómodo y me han dado serias ganas de cambiar de cadena. De verdad, ¿eh? Lo que se ha vivido en Telecinco ha sido deleznable, zafio, que atenta, incluso, contra los derechos humanos. Creo, como amante de la televisión que me considero, que debe haber unos límites, que no todo está permitido. Que alguien debe velar por la integridad no solo física -que también-, sino emocional.

Aquí no hay ningún mojigato, está claro. Sabemos todos a lo que jugamos y lo que nos vamos a encontrar cuando sintonizamos Telecinco y el reality. Sí, pero no todo vale. Hay una línea muy fina que separa lo ético y divertido de lo amoral y vomitivo. Así de sencillo. Y lo más gracioso de todo esto es que el programa parece que se lo toma a gracia, como si aquello que espanta al público solo fueron nimiedades y felonías de poca monta que con un 'no lo volváis a hacer más' se soluciona. Pues, miren ustedes, no. Lo que tendríais que haber hecho es llamar al orden de forma seria a Kiko Jiménez (27), cantarle las cuarenta en directo y haberle penalizado de alguna manera. Qué leches, ¡expulsado!

Les cuento. Hugo Castejón (40 años) es el agitador de la casa, estamos de acuerdo. El malo malísimo que trae a los demás concursantes por el camino de la amargura. El estratega que va de listillo. Es un tipo sucio, oscuro, siniestro. Que entró en Guadalix con el guion muy bien aprendido, que cogió al segundo las debilidades de cada compañero, que antes de ingresar en el reality se empapó a la perfección de las vidas ajenas. Que cada palabra que sale por su boca tira a dar, buscando la confrontación, la pelea, el insulto. Los gritos, la histeria. Sí, todo eso y más. Incluso, que hasta considero que entró con algún problema de fuera, y ahí me quedo. Una más y ya; que su sonrisa me da escalofríos. Vale, se merece lo peor, pero lo que tampoco es justo, señoría, es que en un momento dado Kiko lo acuse de cosas tremendamente graves como de "cafeinómano" -ustedes son inteligentes- y de tener problemas con el alcohol.

El tío, Kiko, que se debe creer el adalid de la madurez, la sensatez y la congruencia -ejem, mejor se lo preguntamos a Gloria Camila (24) o, qué leches, a José Ortega Cano cuando entonaste aquella frase de "de tal palo, tal astilla", ¿eh, Kiko?- le escupe en la cara al ex de Marta Sánchez (53) lo que él cree que se merece este, como si lo hiciera desde un púlpito de superioridad que solo ve él. Os narro la situación. Resulta que en medio de una fiesta, en la que oficialmente solo había "una sola copa de vino", Castejón se relajó demasiado y comenzó a hacer cosas un tanto extrañas y desaforadas. Véase, lamer los cristales, tirar racimos de uva -de una prueba que habían hecho-, desnudarse, dar vueltas por el jardín como un poseso, enseñar el culo... En fin, un rosario de despropósitos que, hasta la fecha de este relato, me provocan entre bochorno y risa.

El problema viene cuando al día siguiente Kiko -el adalid, recuerden-, le lee la cartilla: "¿Por qué te sentó el vino así? ¿Tienes problemas con el alcohol?" ¡Qué barbaridad! Y sigue, el menda: "Matarías por una copa de vino, ¿verdad? Dilo, eres un cafeinómano". Esto último lo suelta mientras le dedica a El Cejas una brevísima mirada llena de sobreentendidos. Chavales, qué poco sabéis de televisión; de primero de carrera es saber que nunca, jamás, se debe convertir al villano en víctima. Y de esa forma, todos, lo estáis haciendo. Creía que en esa casa había gente que entendía de televisión, pero veo que me equivoco. Hugo es cortito, con las luces suficientes para llegar al final del día, ¿no veis su estrategia?

Le estáis dando a Hugo lo que él quiere y lo haréis ganador. Es más, me aventuro ya: Hugo Castejón, ganador de Gran Hermano VIP 7. ¡Os lo tenéis merecido! ¿Cómo se puede ser tan tonta como Noemí Salazar que vino a decir, después de la noche de la fiesta, que sintió poco menos que miedo por Hugo y que temió por su integridad física? ¿Cómo puede alguien como Alba Carrillo (33) secundar esas palabras? Vale, Hugo se ha portado como un cerdo con ella, pero no debe descender tanto a los infiernos. ¡Con todo lo que ha vivido Alba! Aquí os reproduzco la mini conversación entre ellos que acaba con Carrillo pidiendo abandonar.

Alba: "Pobre Marta Sánchez, eres un perro pekinés"

Hugo: "Eres muy limitadita"

Alba: "Me vas a comer la rajita"

Hugo: "Eso quieres tú, que te la coma cualquiera"

Asqueroso, ruin, machista. Todo lo que ustedes quieran, pero consigue sacar de quicio a todo el que se lo propone. ¿Quién es el que sale perdiendo? Los demás, él nunca. Porque, como bien reflexiona después Alba, "quien no tiene nada que perder, es muy peligroso". Pues, aplícatelo. Tú y toda la casa. Como cierre, esto va para el programa: que sepáis que con esa actitud que empleáis de quitarle hierro al asunto de Hugo Castejón y solo diciéndoles a todos en general que deben portarse mejor... levantáis muchas sospechas. ¿Se nos está ocultando algo? ¿Está Hugo bien?

Los bandos muy divididos y a los que detesto

La casa está fuertemente dividida: tenemos a la reina Mila Ximénez (67) y a sus pupilos; El Cejas, Kiko Jiménez, Noemí Salazar, Irene Junquera (33), Anabel Pantoja (33), Nuria, Alba Carrillo y Antonio David (43). Enfrente, al rey Hugo Castejón y sus palmeros; Dinio García (47) y Adara. Creo que nadie, en mis 29 años, me ha caído tan mal como Adara. Qué tía más maquiavélica. No os fiéis de ella. Ah, y aunque me duela, allá va: no me está gustando nada Dinio. Nada de nada. Qué decepción, se ha quedado reducido a un mero pelele que protege a su rey y que lo acompaña de fechorías. Creía, querido, que ibas a hacer un concurso de altura. Me equivoqué.

Mis cosas al aire antes de despedirme:

1. ¿No han visto muy callado en esta gala a Antonio David?

2. Querida Isabel Pantoja (62), de nada te ha servido que entraras por teléfono en directo para hacer un alegato a favor de tu sobrina Anabel; la han expulsado. Creo que habrías hecho más falta en la presentación de la canción de tu hija Isa Pantoja (23), a la que has vuelto a dejar plantada. Cuando estoy cerrando por aquí, veo que llama también en directo Kiko Rivera (35). Bastante bien ha salido Chabelita... Desde hoy, la creo y la quiero.

3. Dicen que hay en la casa una tal Nuria. ¿Ustedes la han visto por ahí?

Primera expulsada: Anabel Pantoja

Nominados: Hugo Castejón, Dinio y Noemí Salazar

