Motín histórico en GH VIP contra Jorge Javier: "Que se acabe su reinado, ¡recogida de firmas!"

(Vaya por delante, Jorge Javier Vázquez (49 años), que te voy a criticar por aquello de la conciencia social y el bien común, pero, shhh, estoy contigo. Yo no firmo en Change.org) Empecemos por el principio. Hay que decir que sí, que Gran Hermano VIP ha regresado muy potente. Mucho, más de lo que me podía imaginar. Recuerdo que me decía alguien hace unos días algo así como: "Oye, yo no veo tan potente esta edición. ¡No quedan vips! Esa Mila Ximénez (67), ese Antonio David (43), esa Alba Carrillo (33)... Vamos, que juego, ninguno". Y remataba, el insensato: "Son el comodín".

Yo, prudente, entonces guardaba silencio y me decía para mis adentros: "Esperad, vociferantes". Nunca confiamos en la veteranía, en la sapiencia, en el valor seguro de la edad... A lo viejo, lo echamos a un lado. ¿Por qué? Es un error de bulto y que demuestra nuestras pocas luces. La respuesta la he hallado este jueves: ¡todos los nombres masticados del reality son los que mueven el cotarro! Sí, todos y cada uno. Vamos, tres. Ponle cuatro cuando Noemí Salazar o Hugo Castejón (40) -ex de una famosa y cantante internacional en Elche (Alicante)- hacen por meter algo de baza. Espumillón que se queda en escarcha barata.

Jorge Javier y la madre de Noemí Salazar en plena guerra. Mediaset

En ese páramo desolador -y antes de hablar de Jorge Javier y su enganche histórico con la madre de Noemí Salazar de Los Gipsy Kings- , cuando ya casi caigo sobre el ordenador del bostezo, hay que decir que la trama que gira en torno a la casa, la que protagonizan Alba Carrillo y Antonio David, ha cogido cierto rumbo. Venga, venga, Bulla, bulla. Dadme guantazos para no dormirme. Resulta que son los dos protas de esta séptima edición. Alba, íntima de Rocío Carrasco; Antonio David, exmarido de esta y, por ende, acérrimo enemigo de la ex de Feliciano López (37). No se aguantan, no se pueden ni ver de cuando Alba fue compis de Rocío en Hable con ellas y se hicieron amiguis de la muerte.

Además, Alba sostiene que el exguardia civil dijo perrerías judías de ella en Supervivientes; y él, que la maniquí entró en la casa con unos prejuicios contra su persona que no se pueden aguantar. Dos circunstancias de peso, sin duda, pero que hacen insostenible su convivencia. "A mí no me amenaces", le ha dicho Carrillo a Flores cuando este le ha animado a ahondar en su vida privada: "Venga, habla". Tengo que decirte, querido Antonio David, que me pareces un tipo repugnante. Sucio. Oscuro. Macabro. Con gatitos en la barriga. Con mucha sed... de venganza. Estás arruinado y por eso entras ahí; conocerte, no lo quiere nadie. Y lo sabes.

Antes de irme con Jorge Javier -que mi pareja me riñe porque divago más de la cuenta-, diré algo muy importante, y que marcará la visión de mi concurso: Rocío Flores (22), la hija de Antonio David y Rocío Carrasco, ME ENCANTA. Es mi gran descubrimiento, y diré más: entre esa timidez y sinceridad entreverada, buscarán hueco las verdades. Me resulta una chica amueblada, seria, con determinación. Hasta ese titubeo imberbe ante la cámara, me gusta. Creo que arrojará grandes momentos, solo es cuestión de tiempo. Y por ese rubor a veces mal disimulado, le atisbo a la pequeña Rocío hasta un coqueteo con la televisión. Que tiemble quien tenga que hacerlo.

Vuelvo a Jorge. La verdad es que no aprende. Le pinchan... y sangra. Con la de experiencia que debe arrastrar. Resulta que en un momento de la segunda gala, se conoce que harta de no hablar y tanto removerse en el sofá y perfilarse el ojo, la madre de Noemí Salazar, Raquel, se ha encarado con el presentador. "¿Cual es tu problema?", ha preguntado, venido arriba, Vázquez a la doña, quien no se ha callado ni un ápice: "El problema es que veo que es todo siempre igual. Se le da el protagonismo siempre a los mismos". El presentador, entre tanto, ha tratado de quitarle hierro a la situación con su descacharrante humor. "Hombre, decir siempre cuando llevamos dos galas...". Pero Raquel ha seguido a lo suyo, enfurruñada: "No, es que yo sé que a ti como te dé por uno...".

Que bien que pongan a Jorge Javier en su sitio ! Que se acabe su reinado ya #GHVIPGala2 — Javier del Forcallo (@JavierForcallo) September 12, 2019

#GHVIPGala2 yo sinceramente soy la primera en criticar siempre a Jorge Javier pero esto ha sido de vergüenza,la tipa esta es una sinvergüenza, una bajuna y una maleducada — Sñrt.Lannister (@Cotill11) September 12, 2019

Para cuando otro presentador? Jorge Javier, aburres #GHVIPGala2 — Mayte Rubio (@mayte_rubio14) September 12, 2019

Tras ello, ambos han comenzado a intercambiar opiniones subidas de nivel y la madre de Noemí ha soltado, a bocajarro, su parecer: "Todos somos iguales. Todos somos familiares de colaboradores. He venido con mucha ilusión, de un reality -Los Gipsy Kings-, de un espacio totalmente distinto. Vengo a ayudar a mi hija, porque es su sueño y no es porque sea el mío. Pero no me siento apoyada, no me siento que me dan mi sitio. No estoy cómoda. Y creo que las bromas están bien, pero estoy súper aburrida". No contenta, remacha: "Es como... ¿para qué me pongo el vestido rojo? Si no hablas conmigo ni con nadie. Mi hija, ayer, se hizo sangre en las rodillas y me dolió que nadie le preguntara...". Ahí Jorge, ya quedándose sin humor, suelta: "Bueno, es que la que se hizo sangre fue ella". "Pero es que a mí me duele, porque la he parido", ha aportado Raquel, con el dedo índice inhiesto.

En ese punto, Vázquez ha explotado: "Eres una tramposa, se acabó. Ahora soy yo quien no quiere saber nada de ti. Jamás me hubiera imaginado esto de ti, con lo bien que siempre te he tratado". En definitiva, un serio toque de atención para Jorge, no solo de parte Noemí. ¡Las redes han colapsado! Un motín en toda regla que Twitter se ha encargado de rematar con lapidarias frases. "¡Por Dios, recogida de firmas ya! Acabemos con este tío que solo habla de quien le interesa", "Actúa, Change.org", "Que se acabe el reinado de este sinvergüenza", "Eres un pervertido, solo hablas de hombres, y más si son guapos", "Es que ya era hora de que te dijeran la verdad", "Vergonzoso lo que haces, Jorgito, con algunas madres", "Te encantan los italianos que trae Paolo Vasile (66) siempre".

Bueno...y hasta aquí. Que uno está cansado. Ojo, tanto como lo está el público con Mila Ximénez y sus raptos de abandono. Chiquilla mía, si te quieres ir, vete. No canses tanto. Sabías dónde te metías. Por eso, te voy a dar un voto de confianza y voy a creer que lo haces por el show. Bah, pasa por la gatera, hija, y vuelve a la casa....

Os juro que no entiendo el drama de Mila de porque odia tanto haber entrado en el VIP #GHVIPGala2 — Cris (@xcrisx100) September 12, 2019

A mi Mila me da pereza, ya quiere abandonar y ni ha empezado y encima haga lo que haga la harán protagonista#GHVIPGala2 — Srta Picky (@SrtaPickyGH) September 12, 2019

que pesada, por mi que se abandone ya, que tía más amargada de verdad, con la cantidad de famosos que desean estar ahí #GHVIPGala2 — pensky stark 🐺 (@pensky_suescun) September 12, 2019

El paripé de Mila para dar vídeos CHILLO #ghvipgala2 — Mr. Sunset 🐷 (@MrSunsetGH) September 12, 2019

Primeros nominados: Irene Junquera, Anabel Pantoja y Hugo Castejón

[Más información: GH VIP vuelve a nuestras vidas: todo lo que no me gustaría ver (y que terminaré viendo)]