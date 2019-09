GH VIP vuelve a nuestras vidas: todo lo que no me gustaría ver (y que terminaré viendo)

Quien es consumidor de Telecinco debe de tener la misma sensación que yo: que se encuentra metido en una rueda de hámster, que todos los días y temporadas son iguales, que aunque el contenido te parezca diferente, ¡es mentira! ¡Solo es una ilusión óptica! Un cepo en el que caes. Nada cambia en cuanto a realities; cuando termina Supervivientes arranca Gran Hermano VIP o el Gran Hermano a secas. Que arranque algo, lo que sea. Siempre, si observan bien, cuando uno echa el cierre, a otro programa, casi simultáneamente, se le quita el polvo y lo ponen en circulación.

La maquinaria no para, no se permite un descanso. Y te envuelve en su ruido como una apisonadora. Todavía recuerdo cuando escribía en julio desde mi Mojácar sobre la final de Supervivientes. Ay, y ahora regresa Gran Hermano VIP en su versión séptima. Cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Total, nostalgias aparte, vuelve a iluminarse la casa más famosa de la televisión, la de Guadalix de la Sierra. Sí, seguimos en la rueda. Pero, oye, que no nos falte la ilusión. ¿Qué pasará, qué misterio habrá?

Jorge Javier Vázquez en una gala de 'Gran Hermano VIP'. Gtres

La verdad es que el plantel de concursantes promete. O, al menos, eso quiero creer yo. Déjenme soñar o adornar la realidad. Ahí; Mila Ximénez (67 años) -un torbellino hecho carne-, El Cejas -un ingrediente casi nuevo para el hámster-, Anabel Pantoja (33)-más de lo mismo, Cantora, Cantora, Cantora-, Dinio García (47) -deseo que la noche lo confunda como nunca-, Adara Molinero -una sin sal. No me llama-, Estela Grande -la 'estela' Matamoros debe continuar, per se-, Noemí Salazar -un diamante en bruto-, Alba Carrillo (33) -que tiemblen sus hombres-, Nuria Martínez -otra sin sal para que Adara no esté sola- y, hasta la hecha, Hugo Castejón (40) -un dandi venido a menos-.

Dicen que también está confirmado Maestro Joao -una especie en sí misma que dice que ve el futuro mientras pienso que solo se lo cree él- y lo que te rondaré morena. Siempre que se estrena un reality creo que va a ser la bomba, totalmente novedoso. Algo épico, de dimensiones abismales. Y luego... es más de lo mismo. No obstante, con GH VIP 7 voy a hacer algo especial: voy a poner por escrito aquí lo que no me gustaría ver en esta edición. Sí, ya lo sé, terminaré viendo lo que no quiero. Y más, mucho más. Vale, no me pongo muy puritano; me va la marcha como al que más. Pero esto es como en Año Nuevo; uno hace propósitos de enmienda que a mediados de enero caen en saco roto.

No me gustaría ver actitudes machistas como las que protagonizó Antonio Tejado (32) contra María Jesús Ruiz (36), tampoco escenas intimidatorias como la que protagonizó el pobre de Julio Ruz, y por las que pidió disculpas que, sin embargo, no lo salvaron de la expulsión disciplinaria. Tampoco me apetecerá ver cómo se habla de La Manada con esa frivolidad de macho alfa con la que lo hizo Tejado. Y no, no deseo ver, bajo ningún concepto, cómo Alejandro Albalá (24) evalúa a Sofía Suescun (23) en la piscina y le reprende por que su sujetador se transparenta más de la cuenta y se le marcan demasiado los pezones.

Vayamos un poco más allá en la denuncia. Nos detenemos en la edición de Suso y Aurah (29). No querría que se repitiese esa frase horrorosa en la que Suso define a Aurah así: "Mi novia nunca va a ser, como mucho mi folla amiga que para follar si me gusta". ¡Toma progreso que te crió! Más pildoritas del menda: "Con las que están buenas tienes que tener cinco minutos más de coción".

Esperen, que hay más. Ángel Garó (54) en el plató de Gran Hermano VIP reprochándole a Verdeliss que solo sirve para tener hijos. Lean bien: "¿Crees que se puede hacer apología de la maternidad por dos sorbos de leche?". Atención, que hasta casi se incita en Guadalix a cometer un delito sexual para después, claro está, vanagloriarte de él. ¿Que no se lo creen? Ahí tienen a Omar Montes (30) que, en un arrebato de compadreo con Asraf en plena fiesta, le llega a animar para que se metiera en la cama de una Miriam Saavedra (25) un tanto perjudicada. "Túmbate con ella, gilipollas. Que ella quiere... qué tonto eres. ¿No te gustan las chicas o qué, hermano? Te está diciendo que la vas a...", suelta el tío.

José María / Carlota - Fragmento recortado y ampliado a la mejor calidad posible. pic.twitter.com/iZpZ93el5p — GHReplay (@GHReplay) November 8, 2017

Cierro este apartado de denuncias con el caso más heavy -ojo, todos lo son- de todos cuanto han existido entre los muros de Guadalix. Hay que viajar a Gran Hermano Revolution. En concreto, al caso de Carlota, quien llegó a denunciar una violación supuestamente consentida. No voy a calificar esta acción, prefiero que se vea el vídeo -arriba-, y eso que no está íntegro. Un tío se lleva prácticamente en volandas a Carlota a la cama. Lo demás, se lo imaginan. ¿Dónde están los límites?

En fin, señores, que vuelve Gran Hermano VIP. Para lo bueno y para lo malo. Pasen y vean.

[Más información: Preocupación en Gran Hermano y en Supervivientes aunque no se haya suicidado ningún concursante]