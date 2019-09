La noche más difícil de Antonio David en 'GH VIP': esta es su curva de la vida

Antonio David Flores (43 años) no está bien. Su desmejorado aspecto ya dio signos de ello en el estreno de GH VIP 7, pero lo que se vivió este martes en el Límite 48 horas ha terminado de confirmar que el ex de Rocío Carrasco (42) sigue sin superar el golpe emocional que ha supuesto la dura e interminable batalla legal contra la hija de Rocío Jurado.

Los habitantes de Guadalix están al límite de su capacidad debido a las complicadas condiciones del inicio del concurso. La tensión en la casa es constante y las discusiones son cada vez más frecuentes. Una de las concursantes que peor está llevando la situación es Mila Ximénez (67), que durante la gala presentada por Jorge Javier Vázquez (49) protagonizaba una disputa en directo con Dinio García (47). Minutos más tarde, la colaboradora de Sálvame reprochaba a Antonio David que no hubiese salido en su defensa en aquella riña. Una gota que colmó el vaso del ex guardia civil, que acabó saliendo al jardín entre lágrimas, al borde de un ataque de ansiedad.

Mila corría tras él y le pedía perdón mientras se abrazaban: "He metido la pata, perdóname, por favor te lo pido", rogaba desolada. Finalmente hubo reconciliación, pero Antonio David seguiría tocado durante toda la noche, hasta que llegó el momento más complicado para él.

Casualmente, el concursante era el primero en protagonizar la sección de La curva de la vida, en la que los vips deben relatar los aspectos clave de su trayectoria personal, desde la infancia hasta el momento actual.

Antonio David contaba emocionado su feliz niñez, su adolescencia y las aspiraciones que tenía hasta que su vida cambió al iniciar una relación con Rocío Carrasco, famosa de cuna con la que tuvo dos hijos. "Un guardia civil con la hija de una tonadillera, la familia castiza por excelencia, el cóctel…", afirmaba. Sin embargo, confiesa que fue feliz con ella "exceptuando los dos o tres últimos meses", cuando su vida en Madrid, la gente que les rodeaba y la presión de la fama acabó por dinamitar la pareja.

Comenzaba así una guerra judicial y mediática que se ha extendido durante casi dos décadas. Pero el golpe más duro llegaría hace dos años, cuando Rocío Carrasco daba un paso más en el enfrentamiento legal contra su ex y le demandaba por maltrato físico y psicológico continuado, una denuncia por la que el colaborador de televisión pudo llegar a enfrentarse hasta a cinco años de prisión: "No he trabajado y mis hijos lo han pasado muy mal pensado que a su padre le podían meter cinco años en la cárcel… Eso me ha debilitado mucho, me ha dejado muy mal", confesaba derrumbado.

Pero la querella acabó archivada y ahora Antonio David vuelve a la televisión para tratar de comenzar de cero y ganar también el juicio mediático, algo que Jorge Javier le recordaba para animarle, invitándole a vivir la experiencia e integrarse con sus compañeros. "Si yo llegó a saber esto te juro por mi vida que no hubiera venido, no me gusta que la gente me vea así", desvelaba, aunque intentaba tranquilizar a su familia: "En mi casa, que yo estoy bien, que nadie se preocupe". ¿Conseguirá remontar de su batacazo emocional?

