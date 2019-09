Asuntos pendientes y amago de abandono: así fue el estreno de 'GH VIP 7'

Por fin ha arrancado la séptima edición VIP del reality más longevo de la televisión: Gran Hermano. El show cumple dos décadas en España y, para celebrarlo, ha creado la casa más grande y moderna de toda su historia.

La vivienda de Guadalix ha sido, precisamente, una de las grandes protagonistas del estreno, pues su inteligencia artificial ha jugado la primera mala pasada a los concursantes, que tendrán que comenzar la convivencia en un búnker sin duchas. Peor suerte han corrido Hugo Castejón (40 años) y el italiano Gianmarco Onestini (23), que han pasado la noche en el 'confe' con un orinal, papel higiénico, mantas y esterillas.

Pero si algo ha marcado la entrada de los nuevos habitantes VIP ha sido la tensión. El reality ha vuelto a tirar de su narrativa habitual para ir construyendo, mediante el encuentro de los concursantes, el relato de los conflictos que la audiencia va a poder ver en esta edición.

1. Alba, Antonio David y Kiko: triple conflicto

Alba Carrillo y Antonio David protagonizaron la primera discusión del concurso. Mediaset

Una de las grandes sorpresas de esta edición de Gran Hermano VIP es Antonio David Flores (43). Fue el primero en aparecer en pantalla en la casa de Guadalix de la Sierra. Muy emocionado con la presentación que le hizo Jorge Javier Vázquez (49), se secaba las lágrimas para poder hablar, después de varios años sin aparecer en televisión por la guerra judicial que ha tenido con Rocío Carrasco (42), su exmujer y madre de sus hijos.

El recibimiento en la casa no fue muy agradable, ya que la primera persona a la que tuvo que ver fue Alba Carrillo (33) -amiga íntima de Rocío Carrasco- que no dudó en criticarle en su vídeo de presentación: "Antonio David no me gusta, Rocío Carrasco es amiga mía íntima y tenemos muchas cosas en común" además, no dudó en comparar al padre de Rocío Flores (22) con Feliciano López (37), haciendo referencia a que los dos se han salido de rositas de sus respectivos matrimonios. Algo que vio el concursante y no dudó en contestar: "Solo sabes de mí lo que te han contado".

Alba Carrillo ha estado a punto de no entrar para no convivir con Kiko Jiménez. Mediaset

Y este no fue el único porque Antonio David se tuvo que encontrar con Kiko Jiménez (29) en el salón de la nueva casa de GH VIP 7 y allí, se vivió una de las situaciones más tensas hasta ahora. Hay que recordar que Gloria Camila (24), exnovia de Kiko, mantiene una excelente relación con Antonio David y le considera familia. La joven estuvo saliendo con el extronista hasta principios de este verano. Ahora él tiene una relación sentimental con Sofía Suescun (23) y ambos no han parado de hablar de la hija de Ortega Cano en estos tres meses.

Además, Alba Carrillo también tiene cuentas pendientes con Kiko Jiménez, pues la modelo asegura que el extronista le hizo la vida imposible en Supervivientes, motivo por el que ha estado a punto de recular en su decisión de participar en GH VIP. Pese a las duras críticas que ambos se dedicaron en sus respectivas presentaciones, el reencuentro fue bastante cordial, aunque está por ver cuánto les dura.

2. El amago de abandono de Mila Ximénez

Mila Ximénez amenazó con abandonar incluso antes de entrar en la casa. Mediaset

La colaboradora de Sálvame ha expresado en numerosas ocasiones el gran miedo que le produce participar en este reality y bromeaba con no entrar en la casa de Guadalix. Sin embargo, su amenaza de abandono acabó siendo mucho más que un juego cuando Jorge Javier indicaba a la concursante que debía entrar, junto a Diego 'El Cejas' (18), por la gatera de la puerta.

"No voy a entrar por la gatera, me voy a mi casa", repitió hasta la saciedad. Finalmente, el programa cedía y Mila (67) entraba por la puerta, ganándose las primeras críticas de las redes por el supuesto trato de favor hacia ella.

Su tranquilidad duraría poco, pues los concursantes no tardaron en enterarse de que debían dormir en el búnker, algo que no hizo ninguna gracia a la pasional colaboradora: "Yo mañana me voy a mi casa", volvía a amenazar.

3. Joao y Adara sacan los cuchillos

Joao y Adara discutieron por Pol Badía. Mediaset

Como era de esperar, el encuentro entre Adara Molinero (26) y el Maestro Joao ha sido una auténtica guerra de pullas. Y es que el vidente es la actual pareja de Pol Badía (26), exnovio de la modelo al que ella acusa de estar con Joao por interés.

"No somos tan distintas", bromeaba él al verla en el búnker. Pero el tono jocoso tardó poco en desaparecer. En sus vídeos de presentación, ambos se hicieron referencia y el programa se los mostró en directo. Adara confesaba que no se creía en absoluto esa relación y el Maestro Joao aseguraba que era una persona insignificante en su vida. Una vez que terminaron los vídeos, el vidente no se quiso quedar callado y le contestó, mirándola a la cara: "Tú estas con un señor que podría ser tu padre y te vas con él por interés, porque ganó un concurso y hay pasta", espetaba.

Más allá de estos conflictos, la audiencia pudo ver el casting completo de la edición, completado por Dinio García (47), Irene Junquera (33), Nuria MH (29), Estela Grande (23), Noemí Salazar y Anabel Pantoja (33).

