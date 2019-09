El día en que a Irene Junquera le apestaba GH y se desnudó en Instagram

Una nueva edición de Gran Hermano VIP ha arrancado este miércoles 11 de septiembre y entre las caras de los famosos que entran a la famosa casa ubicada en Guadalix de la Sierra, una muy conocida por los aficionados al mundo del fútbol. Irene Junquera, periodista de profesión, es una de las concursantes del reality más popular de la televisión en España.

Irene Junquera comenzó su paso en el periodismo desde la parcela deportiva. Su rostro comenzó a ganar popularidad al convertirse en la 'voz del espectador' en El Chiringuito de Josep Pedrerol. En la recta final de esta etapa profesional acabó siendo una tertuliana más, cumpliendo así un sueño, tal y como ella dijo en su día visiblemente emocionada.

Esta no fue su primer aventura como periodista, ya que tras licenciarse en la Universidad Complutense de Madrid pasó por programas deportivos como Punto Radio. Desde 2015 pasó a colaborar en espacios como Zapeando, así como en otros de radio. Sus últimas actividades han sido en programas como All you need is love...o no junto a Risto Mejide o Safari. Ahora da un paso más al abrir una ventana en el mundo de la telerrealidad.

Sorpresa en GH VIP

La noticia sobre que Irene Junquera entraba a la casa más famosa de España corrió como la pólvora tras un desliz de Sálvame. El programa vespertino de Telecinco filtró por error el nombre de la periodista y las reacciones en las redes sociales no tardaron en llegar. Y tan hábiles y pícaros son los usuarios de estas plataformas que pronto rescataron un tuit de la periodista.

"Me apesta Gran Hermano, lo siento", escribía 'La Junquera' allá por el año 2010. Y donde dije digo, digo Diego. Tuit borrado de su cuenta personal de Twitter y que se abran las puertas de la casa de GH VIP para que entre Irene Junquera.

Su desliz más comentado

Desde que se hizo popular en El Chiringuito, la periodista se ha convertido en toda una influencer. En especial es en Instagram donde deja posados e imágenes que quitan el hipo a más de uno. Pero si hay una publicación que dio mucho de qué hablar fue aquella famosa stories en la ducha.

En el reflejo de la ducha se podía ver más de lo que en un principio la propia protagonista del post quería enseñar, pero se lo tomó con humor, eso sí, después de borrar la publicación. "De nada", escribió poco después en Twitter tras convertirse en Trending Topic por su desliz.

Aunque esta no ha sido la primera vez que ha revolucionado las redes sociales con sus posados. Acostumbra a dejar boquiabiertos a sus seguidores con sus fotografías en bikinis o luciendo escotes y es que Irene Junquera es toda una belleza española.

Su última publicación, la cual seguramente ella espera que siga siendo así hasta dentro de unos tres meses, tiene un toque de humor del cual ha hecho gala la periodista en muchas ocasiones.

"No es embarazo, son gases", decía Irene Junquera. Una foto en la que se puede ver a la presentadora con un corto y ajustado vestido azul. Ahora solo queda que esa simpatía suya, además de un potente carácter, le lleven a hacerse con el ansiado maletín.

