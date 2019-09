Marta Sánchez se pronuncia sobre el polémico concurso de su ex Hugo Castejón en 'GH VIP 7'

Marta Sánchez (53 años) ha acudido este martes al 25 aniversario de una agencia de viajes, y lo ha hecho acompañada de su actual pareja, Federico León, quien, aunque no es muy amigo de las cámaras y prefiere mantenerse al margen, siempre está al lado de la cantante para ofrecerle su apoyo.

En este evento, celebrado en Madrid, la cantante ha confesado que "no siempre he acertado con los hombres". ¿Será esa frase una referencia a su relación fallida con Hugo Castejón (40 años)?. Lo cierto es que no ha querido desmentirlo o afirmarlo, pero lo que sí ha hecho ha sido lanzarle un mensaje tras su decisión de entrar a participar en Gran Hermano VIP, programa donde está convirtiéndose en uno de los concursantes más polémicos: "Cada uno dirige su vida y elige sus proyectos de vida y sus caminos como más le interesan o le convienen o lo ven preciso", han sido sus palabras, aclarando que no tiene tiempo para ver ese tipo de programas.

Hugo Castejón y Marta Sánchez en una foto de archivo. Gtres

Lejos de pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor, Marta Sánchez no ha dudado en explicar que Federico, la persona que le ha conquistado en la actualidad, es justo el tipo de hombre que ella buscaba, y en él encuentra varias similitudes con la personalidad de su padre: "Mi padre era un hombre muy discreto a pesar de ser muy popular con su ópera, era reservado y prudente y siempre me han gustado los hombres así la verdad, aunque no siempre he acertado".

En el terreno profesional cabe destacar el buen momento que la intérprete de Soy yo atraviesa viajando de un lado a otro gracias a su exitosa carrera musical. Fuera del ámbito laboral también es una amante de los viajes y, como ella misma dice, si es acompañada mucho mejor para ella: "Me gusta viajar, sí, siempre. Y si tienes a la persona ideal a tu lado, quieres recorrer el mundo y vivir experiencias con romanticismo y tiempo. Con ese tiempo que casi nunca tengo", explica entre risas.

La agencia de viajes Nuba acaba de cumplir nada más y nada menos que 25 años y lo ha celebrado con una fiesta muy especial que ha tenido lugar en el centro de Madrid. Muchas han sido las estrellas y los rostros conocidos que se han acercado a celebrar el preciado momento con ellos, entre ellas la cantante gallega.

