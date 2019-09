Alba Carrillo confirma en la casa de 'GH VIP 7' su romance con Santi Burgoa

Alba Carrillo (33 años) es una de las concursantes más polémicas de esta edición de Gran Hermano VIP 7. Si sus declaraciones en el vídeo de presentación sobre su relación de amistad con Rocío Carrasco (42) trajeron el debate a todos los platós de televisión, más han sonado todavía las palabras que le dedicó a la persona con la que está manteniendo una relación sentimental.

Lo cierto es que hace unas semanas, se relacionó a la modelo con el presentador, Santi Burgoa, pero ninguno de los dos confirmaron ni desmintieron nada. Ahora, la exmujer de Feliciano López (37) ha hablado en la casa de Guadalix de la Sierra sobre su romance y ha confirmado tener una relación con el hombre con el que hace unas semanas la relacionaron.

Alba y Santi en el programa de Cuatro en el que se conocieron. Mediaset

Tal y como se ha comentado este martes en El programa de Ana Rosa, Alba Carrillo ha hablado con sus compañeras -a las que ya considera amigas- de Gran Hermano VIP sobre la relación que mantiene con Santi. Los rumores aparecieron en abril pero la concursante ha confesado que lleva conociéndole desde febrero y parece que está muy ilusionada, ya que le ha devuelto la alegría y el amor que no tenía desde hace tiempo.

De esta manera, ha sido la propia Alba Carrillo la que ha confirmado su noviazgo con el presentador. Ya en su vídeo de presentación, la modelo confesaba que estaba conociendo a alguien que le hacía muy feliz y que se encontraba ilusionada en estos momentos. Pues bien, no ha tardado ni una semana en hacer público el nombre de su amado, Santi Burgoa. El periodista, que ha estado 'perseguido' por muchas mujeres por su atractivo físico, parece que se ha centrado en conocer a la concursante de GH VIP 7. Aunque ahora tendrá que esperar a que esta salga del concurso para poder volver a verla.

A mediados de agosto, Alba jugaba al despiste en Ya es mediodía: "Solamente puedo decir que él es el deseado de Mediaset, todas habéis estado detrás de él. Y como profesional es la bomba". Ante las palabras vacías de la colaboradora, el presentador le interpelaba directamente si estaban juntos, a lo que la ex de Feliciano López respondía: "Tú que eres presentador, si estuviera contigo ¿te gustaría que lo contara?", unas declaraciones que muchos han considerado ya como una confirmación. Ahora, una de las partes ha hablado por fin.

Así es Santi Burgoa

Aventurero, deportista, viajero incansable y actor de doblaje, este vallisoletano es un periodista que lleva más de diez años trabajando en medios de comunicación. No solo eso, en su afán más polifacético Burgoa presta su voz como locutor en anuncios, promociones y audiolibros. Ahí no quedan sus pasiones. Buceando en sus cuentas sociales, se intuye que Santi es un gran apasionado del surf. Es más, en la mayoría de sus publicaciones prevalece el mar como paisaje.

No oculta su faceta de surfero y ha explicado, en más de una ocasión, que para cabalgar las olas prefiere "cualquier zona de Indonesia que tenga buenas playas". En esa línea, desvela también su lado viajero y trotamundos: "Tengo pendiente dar la vuelta al mundo. Envidio a Jesús Calleja (54)". Como datos curiosos: Santi reconoce que siente miedo a las alturas, que no le gusta el café pero sí se declara un apasionado del chocolate. Entre sus prioridades más personales a corto plazo no se contempla la posibilidad de tener hijos, aunque en una entrevista aseveró que ha tenido una relación "similar a la de ser padre con el hijo de su expareja".

Además de su faceta puramente periodística, Burgoa lleva dedicándose durante 13 años al doblaje profesional, poniendo así su voz en películas, videojuegos, documentales, anuncios y demás producciones. Una carrera consolidada en los medios que le ha llevado a ser el copresentador del programa Cuatro al día, junto a Chaparro.

