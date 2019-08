Así es Santi Burgoa, el copresentador de 'Cuatro al día', detrás de las cámaras

El nombre de Santi Burgoa, el copresentador del magacín Cuatro al día junto a Carme Chaparro (46 años), ha saltado estos días a las páginas del papel couché gracias a un supuesto feeling con Alba Carrillo (33). Ninguna de las partes confirma ni desmiente y la exmodelo, lejos de zanjar, juega al despiste en el programa en el que colabora, Ya es mediodía. Ahora bien, más allá de esta posible historia, ¿quién es Santi Burgoa?

Aventurero, deportista, viajero incansable y actor de doblaje, este vallisoletano es un periodista que lleva más de diez años trabajando en medios de comunicación. No solo eso, en su afán más polifacético Burgoa presta su voz como locutor en anuncios, promociones y audiolibros. Ahí no quedan sus pasiones. Buceando en sus cuentas sociales, se intuye que Santi es un gran apasionado del surf. Es más, en la mayoría de sus publicaciones prevalece el mar como paisaje.

No oculta su faceta de surfero y ha explicado, en más de una ocasión, que para cabalgar las olas prefiere "cualquier zona de Indonesia que tenga buenas playas". En esa línea, desvela también su lado viajero y trotamundos: "Tengo pendiente dar la vuelta al mundo. Envidio a Jesús Calleja (54)". Como datos curiosos: Santi reconoce que siente miedo a las alturas, que no le gusta el café pero sí se declara un apasionado del chocolate. Entre sus prioridades más personales a corto plazo no se contempla la posibilidad de tener hijos, aunque en una entrevista aseveró que ha tenido una relación "similar a la de ser padre con el hijo de su expareja".

Eso sí, no solo Alba Carrillo estaría encantada con Santi, sino que la propia Carme Chaparro se rindió a sus encantos cuando comenzó a trabajar con él: "Una de las cosas que más ilusión me hace de Cuatro al día es la persona que me va a acompañar en el plató todos los días para ayudarnos a contar toda la actualidad y las cositas que os tenemos preparadas".

En lo que respecta a su lado más académico y profesional, Santi estudió Periodismo Audiovisual en la Universidad de Valladolid, y comenzó a dar sus primeros pasos profesionales en Cadena Ser y Punto Radio. Poco después dio el salto a la televisión a través de la cadena autonómica de Castilla y León, donde se encargó de la sección de deportes, materia que se convertiría en su punto fuerte. La Sexta Deportes y Jugones, ambos dos en La Sexta, fueron los programas que lo lanzaron al estrellato. Aunque estos proyectos también fueron combinados con presentar los deportes de 13TV o conducir el programa Investigación abierta en Aragón TV.

Ver esta publicación en Instagram TORTURAS EN EL TRABAJO. @carmechaparro @cuatroaldia @cuatrotv Una publicación compartida de SANTI BURGOA 🎙 (@santiburgoa) el 10 Abr, 2019 a las 12:15 PDT

Además de su faceta puramente periodística, Burgoa lleva dedicándose durante 13 años al doblaje profesional, poniendo así su voz en películas, videojuegos, documentales, anuncios y demás producciones. Una carrera consolidada en los medios que le ha llevado a ser el copresentador del programa Cuatro al día, junto a Chaparro.

Santi y Alba, ¿una historia de amor televisada?

Este pasado lunes en Ya es mediodía Alba era de nuevo preguntada por Santi y respondía de forma ambigua y juguetona: "Solamente puedo decir que él es el deseado de Mediaset, todas habéis estado detrás de él. Y como profesional es la bomba". Ante las palabras vacías de la colaboradora, el presentador le interpelaba directamente si estaban juntos, a lo que la ex de Feliciano López respondía: "Tú que eres presentador, si estuviera contigo ¿te gustaría que lo contara?", unas declaraciones que muchos han considerado ya como una confirmación y lo que es cierto es que Alba no puede disimular en su rostro que se encuentra muy feliz e ilusionada.

