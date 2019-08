Oto Vans estalla contra Telecinco: "Es una cadena misógina y retrógrada"

Oto Vans (24 años) se caracteriza por no tener pelos en la lengua. El influencer no duda en contestar a sus haters de forma contundente y sus directos en Instagram reúnen a cientos de espectadores que le halagan y le critican a partes iguales.

En uno de sus últimos directos, el extravagante joven contestaba a todas las preguntas de sus seguidores, que tenían mucha curiosidad sobre su salto al mundo de la televisión. Pero Oto sorprendía con unas declaraciones que contrastan mucho con la imagen tierna y pícara que mostró en el reality, donde no sacó a relucir el carácter que muestra en sus vídeos.

Oto ha confesado que acabó abandonando la fiesta posterior a Supervivientes poco después de entrar: "Odio el postureo y el mundo Telecinco", aseguraba. Esto solo era el inicio de una serie de comentarios y ataques hacia la cadena de Mediaset y hacia el programa de supervivencia.

Aunque afirmaba no querer hablar del tema y añadía que ha rechazado en varias ocasiones acudir a Sábado Deluxe, lo cierto es que el influencer no pudo contenerse a la hora de responder a los curiosos que intentaban indagar en el asunto. "¿Odias Telecinco y vas a Supervivientes y a las galas?", preguntaba uno de los espectadores, a lo que él respondía tajante: "Odio Telecinco después de haber participado", añadiendo que no le sacaron más en los vídeos porque "no hacía lo que ellos querían".

En los 30 minutos del directo que un usuario ha compartido en Youtube, el joven cuenta experiencias negativas que tuvo tanto dentro como fuera de la isla. "Les pedía a los cámaras volver a ir a pescar y me decían que no", confesaba, poniendo en tela de juicio la férrea norma del programa que prohíbe a los concursantes comunicarse con los miembros del equipo. Además revelaba que, ya en Madrid, le obligaron a cambiarse de ropa antes de una gala: "Los de producción me dijeron que no podía ir así y tenía que ponerme ropa de chico", un acto por el que Oto califica a Telecinco como una cadena "misógina y retrógrada".

Por si a alguien le quedaba alguna duda al respecto, el instagramer dejaba claro que no volvería al reality: "No por las circunstancias, sino por todo lo que hay detrás", comentaba, aclarando que él "iba a sobrevivir, no a ver a gente que sabe de tele haciendo teatro".

Oto Vans zanjaba el asunto pidiendo que no le preguntaran más al respecto: "He cerrado esa etapa de mierda de mi vida", decía contundente. Según su relato, lo único bueno que se lleva del concurso es su amistad con Dakota (27) y Mahi (29), insinuando sobre esta última que ella tampoco está contenta con su experiencia en Mediaset.

