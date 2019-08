Alba Carrillo se pronuncia sobre su relación con el presentador Santi Burgoa

Mucho se ha especulado en los últimos días sobre la supuesta nueva relación de Alba Carrillo (33 años), que podría haber encontrado el amor en los brazos del presentador Santi Burgoa, compañero de mesa de Carme Chaparro (46) en el programa Cuatro al día. Ahora es la colaboradora la que se pronuncia por fin al respecto.

Alba se ha sentado este lunes en Ya es mediodía y como no podía ser de otra manera, sus compañeros le han preguntado por su supuesta relación, a lo que la Carrillo ha respondido sin confirmar ni desmentir la información e intentando jugar al despiste: "Solamente puedo decir que él es el deseado de Mediaset, todas habéis estado detrás de él. Y como profesional es la bomba".

Ante las palabras vacías de la colaboradora, el presentador le preguntaba directamente si estaban juntos, a lo que ella respondía: "Tú que eres presentador, si estuviera contigo ¿te gustaría que lo contara?", unas declaraciones que muchos han considerado ya como una confirmación y lo que es cierto es que Alba no puede disimular en su rostro que se encuentra muy feliz e ilusionada.

Ya la primera vez que coincidieron en plató mostraron su complicidad.

Cuando la insinuación de Carrillo tomaba forma, sus compañeros han querido comentar y dejar claro que Santi no tiene nada que ver con su última conquista, el futbolista del Real Madrid Thibaut Courtois (27). En ese instante, Alba ha aprovechado para mandar un mensaje rotundo a todos los profesionales del balompié: "Futbolistas no me escribáis, tengo los mensajes de Instagram ardiendo. No me interesáis", y sentenciaba entre bromas: "Tengo a los presentadores de esta cadena rotitos por mis huesos".

Con estas contundentes respuestas ha comenzado su "vuelta al cole" Alba Carrillo. La exmodelo ha hecho saber a sus seguidores que este lunes se producía su regreso a Ya es mediodía tras unas semanas de vacaciones en las que precisamente se convirtió en noticia por su supuesto idilio con Santi Burgoa,y por eso no ha dudado en contestar pero con su habitual agilidad para desviar las respuestas.

Ver esta publicación en Instagram Vuelta al cole🎒🍎 ☺️#fresh🥳 Una publicación compartida de Alba Carrillo (@albacarrillooficial) el 12 Ago, 2019 a las 5:19 PDT

Sin embargo, entre sus palabras se puede entrever que podría estar comenzando una historia de amor con el presentador, y quizá para no estropearlo o involucrarle de más en los asuntos de la sección de corazón, no ha querido confirmar la noticia. Será el tiempo entonces el que demuestre la realidad de su relación.

