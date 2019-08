Las polémicas imágenes de Taylor Swift de fiesta y demasiado alegre

Este domingo se han celebrado los premios Teen Choice Awards, donde cantantes, actores, modelos y deportistas se reúnen para recibir tablas de surf y pasar un buen rato. Entre ellos ha estacado la presencia de la cantante Taylor Swift (29 años), quien se llevó a casa el premio al icono de moda y fue la más polémica por su fiesta el día anterior.

i love how this is taylor swift drunk but this is swifites sober



pic.twitter.com/drrDVr9LGM — jasMinE 💙 (@swiftisspelling) August 11, 2019

i love every taylor swift but i have a certain soft spot for drunk taylor swift pic.twitter.com/SEzHOOcHMg — bombalurina enthusiast (@tracesofswift) August 11, 2019

Taylor Swift drunk shimmying is my new aesthetic. pic.twitter.com/2clkWYHo1v — B (Fan Account) 🏹 (@TS7Track3) August 11, 2019

.@TaylorSwift praises @iamcardib last night at the “YNTCD” party. 💖



Taylor: “i f**king love cardi b”



Friend: she’s a very talented song writer



Taylor: “i know!” pic.twitter.com/bxDACX3u6t — Music News Facts (@musicnewsfact) August 11, 2019

Swift ha aparecido en la alfombra roja con un colorido conjunto compuesto por un mono de pantalón corto y chaqueta de Versace, un look muy setentero que ha robado todas las miradas. Un estilismo que, sin embargo, no ha evitado que los periodistas hayan visto sus ojos cansados e hinchados.

Taylor se fue de fiesta la noche anterior, después de asistir a las nominaciones de los premios MTV Video Music Awards 2019 donde recibió dos de ellas por sus singles Me! y You need to calm down.

Tras la gala, la artista quiso celebrar las nominaciones por todo lo alto con sus amigos. ¿EL problema? Fue pillada bailando en un dudoso estado de ebriedad que al momento la catapultó a ser trending topic en las redes sociales con el hashtag #DrunkTayor. Mientras que muchos apuntan a que la Taylor solo estaba bromeando, otros destacaban que la cantante disfrutó de una divertida fiesta y acudió con una resaca a los TCA.

La propia Taylor ha querido pronunciarse al respecto, publicando las fotografías de la noche de fiesta junto al siguiente texto: "Hice una fiesta para celebrara junto a las personas que participaron conmigo en Me! y You need to calm down y tuvimos tanta diversión que Drunk Taylor es tendencia en Twitter. ¡Aplausos!", ha escrito en sus redes sociales.

