Desvelamos el nuevo proyecto de José María, el hermano de David Bisbal, en silla de ruedas tras su desaparición

El 5 de abril de 2023, la familia de David Bisbal (44 años) se enfrentó a uno de sus peores infiernos: España entera conoció que el hermano del famoso cantante, José María Bisbal Ferre (56), desapareció el día antes en Roquetas de Mar. La Guardia Civil le buscó por "tierra, mar y aire". Llegaron a plantearse el suicidio. Horas antes había tenido una fuerte discusión con su mujer, Guadalupe. El clan familiar se sumergió en la posibilidad de que Josemari hubiese tomado una decisión que afectase a su propia vida. Horas después, fue localizado con vida en el casco urbano.

Ha pasado un año desde entonces y la vida del primogénito de José Bisbal y María Ferre ha dado un giro de 180 grados. Meses después de su desaparición, se supo que el estado de salud del que fue mánager del intérprete de Ave María tras su salida de Operación Triunfo era delicado. Se quedó en silla de ruedas por una lesión medular y estuvo durante cinco meses -con suma discreción- ingresado en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

José María retomó su vida fuera del centro médico y decidió enfocar su vida a una nueva vocación. Un hobbie: el parabádminton. Así, ingresó en FESBA, la Federación Española de Bádminton, y se ha convertido en uno de los mejores volantistas.

Tal y como ha podido conocer EL ESPAÑOL, se encuentra inmerso en este deporte y se está preparando para un nuevo y apasionante proyecto que se desarrollará a mediados de este mes de abril: una competición de gran categoría de este deporte que se disputará en Vitoria.

Este periódico ha conocido que entre el 15 y 21 de abril de 2024 tendrá lugar en la capital alavesa la tercera edición del Spanish International Parabadminton en Vitoria-Gasteiz, que atrae a cerca de 300 deportistas de todo el mundo. El mayor de los Bisbal ha confirmado su asistencia.

El Polideportivo Aranalde será el escenario y cualquier interesado podrá acudir al magno evento. El día 15 se jugará entre las 9:00 y las 15:00 horas. Este campeonato servirá para que los deportistas como José María opten a una plaza para los Juegos Paralímpicos que se disputarán este 2024 en París, entre el 28 de agosto y el 8 de septiembre.

Josemari sueña con alcanzar tal nivel y poder acudir al evento de la capital francesa. Este medio pudo aseverar que José María se encuentra en la categoría WH1, tal y como informa el Club Zuzenak, a la que pertenecen los jugadores que tienen "una limitación considerable del movimiento en un lado del cuerpo hasta la mitad del torso y de las piernas", reza la página oficial de Bádminton España.

El almeriense se ha alzado incluso con el primer puesto en varios campeonatos, como se observa en esta imagen compartida por el club en la que aparece José María, de lo más sonriente, en silla de ruedas y con una camiseta naranja, junto a sus compañeros.

𝐄𝐱𝐜𝐞𝐥𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐫𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐑𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐆𝐚𝐥𝐝𝐨𝐬 🏸 𝐞𝐧 𝐋𝐚𝐧𝐠𝐫𝐞𝐨, 𝟏ª 𝐩𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐮𝐢𝐭𝐨 𝐍𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 #𝐏𝐚𝐫𝐚𝐛𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐭𝐨𝐧



🥇 Dobles. Con José María Bisbal D WH1

🥈 Individual WH1

🥈 Individual WH1 @BadmintonESP pic.twitter.com/JD7m9LAWv6 — Club Zuzenak (@zuzenakclub) February 4, 2024

José María se está preparando desde hace meses con un duro y exhaustivo entrenamiento para intentar hacer ese sueño realidad. Durante todo este proceso ha contado con el férreo apoyo de su familia, su hermano David e incluso de su mujer, Lupe, con quien contrajo matrimonio en enero de 2023. Una situación muy distinta a la que vivió hace ya un año.

El matrimonio pasó por una grave crisis que él mismo hizo pública en sus redes: "Me has decepcionado, Lupe. Cuando tú venías desesperada y llorando del trabajo por los malos tratos de tu jefa, yo te escuchaba y te comprendía. No sólo eso, sino que te busqué un trabajo alternativo".

Y añadía: "Ahora soy yo el que está pasándolo mal en el trabajo y lo único que me dices es que cada uno su camino". Sin embargo, todo eso ya quedó atrás. En la actualidad, marido y mujer se encuentran felices y ella es quien le acompaña a todas sus aventuras en el mundo del deporte.