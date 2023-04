La verdad tras la extraña desaparición del hermano de David Bisbal: la Guardia Civil contempló el suicidio

Cuando la Guardia Civil localizó a José María Bisbal Ferre (54 años), sobre las 13 horas del mediodía de este miércoles, 5 de abril, en el casco urbano de Roquetas de Mar, cerca de un descampado, lo primero que pidió a los agentes fue que llamasen a una ambulancia porque no se encontraba bien. El hermano mayor del cantante David Bisbal (43) atraviesa un bache serio, tanto en el plano personal como en el profesional, después de haberse casado el 7 de enero con Lupe y de haber regresado a su antiguo trabajo como administrativo en el Hospital Universitario Poniente de El Ejido.

Los compañeros de Jose María en el centro hospitalario -consultados por EL ESPAÑOL- coinciden en definirle como una persona "amable", "educada", "muy aplicada en el trabajo", "reservada" y "discreta". Sin embargo, estos dos últimos aspectos que marcan la personalidad del que fue road manager de David Bisbal fueron infringidos por él mismo este martes cuando aireó públicamente en Instagram que estaba sufriendo una crisis de pareja y laboral que le estaba desgastando emocionalmente.

Este fue el contundente mensaje dirigido a su nueva esposa, que se empezó a viralizar desde su cuenta personal [josem_bisbal]: "Me has decepcionado, Lupe. Cuando tú venías desesperada y llorando del trabajo por los malos tratos de tu jefa, yo te escuchaba y te comprendía. No sólo eso, sino que te busqué un trabajo alternativo. Ahora soy yo el que está pasándolo mal en el trabajo y lo único que me dices es que mañana cada uno su camino, pues cada uno su camino…".

[David Bisbal, tras la desaparición y posterior localización de su hermano: "Está hospitalizado"]

Captura del perfil de Instagram de José María Bisbal.

El aparente motivo por el que José María estaría "pasándolo mal" en el Hospital Universitario Poniente se debería a las consecuencias de la larga excedencia que se tomó como administrativo para ejercer de road manager de su famoso hermano pequeño. Tal paréntesis le ha ocasionado cierta inestabilidad laboral a su regreso al centro hospitalario, según explican algunos de sus compañeros: "Tú puedes tener una excedencia durante cinco años en cualquier administración pública, pero José María ha perdido su plaza porque ha sobrepasado ese periodo y ha vuelto como personal eventual". De forma que el primogénito de los Bisbal ha pasado de ser "personal laboral fijo" a ser "personal laboral eventual".

En la práctica, según sus propios compañeros, solo está trabajando para cubrir contratos de sustitución: "Ha perdido derechos y puntos en la bolsa de empleo". Una situación inusual para un hombre de su edad acostumbrado a una rutina laboral sin altibajos. "El hospital se encuentra en un proceso de integración dentro del Servicio Andaluz de Salud, teníamos nuestras propias bolsas de empleo, pero ahora estamos en la bolsa del SAS y eso es un cambio importante que afecta a muchos profesionales porque tienen más competencia y deben adaptar su currículum".

La sombra de Bisbal

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Davidbisbal (@davidbisbal)

Cuando David Bisbal salió de la Academia de Operación Triunfo, en marzo de 2002, su hermano mayor, José María, con el que siempre había mantenido una relación especial y compartía su afición por el ciclismo, no dudó un segundo en dejar aparcada su dilatada trayectoria en el hospital para ayudarle a impulsar su carrera artística. José María era uno de los veteranos de la plantilla y se cogió una excedencia en este centro hospitalario que atiende a los vecinos de la Comarca del Poniente Almeriense.

Durante todos estos años, aprovechando su experiencia en los despachos, José María ha orientado la carrera musical de David. El hermano mayor pasó a ser el asistente personal del cantante, el cerebro de su agenda profesional, el filtro que evitaba las malas compañías, el amigo que siempre tenía un buen consejo de cabecera, el compañero de habitación en sus largas giras lejos de casa y de sus queridos padres: María Ferre, la costurera que hilaba fino en sus años mozos, y José Bisbal, el otrora campeón de España de boxeo en peso ligero.

José Bisbal en su etapa de boxeador, en una foto difundida por su hijo pequeño, David Bisbal, en Instagram.

José María logró que nadie se aprovechase de la inocencia del triunfito almeriense que quedó segundo en Operación Triunfo. Durante años fue la sombra de David y estaba pendiente de cada detalle de su día a día: de sus clases de inglés, de sus comidas, de su tiempo de descanso… Prueba de ello es lo que el propio artista publicó el 27 de junio de 2015: "Mi hermano José María es una de las personas más importantes de mi vida".

Dos décadas después, nadie puede discutir la influencia que José María tuvo en la carrera de David, manteniéndose siempre en un segundo plano, sin querer ningún protagonismo, trabajando como una hormiguita para que su hermano pequeño acaparase todos los focos y lograse sumar un palmarés musical apabullante: 3 premios Grammy Latino, 3 Billboard Latinos, 3 World Music Awards, 2 premios Ondas…

Paralelamente, a lo largo de esos años como representante, el primogénito de los Bisbal ha ampliado sus amistades y se ha divorciado de Mónica, con la que tuvo una hija, y que también fue empleada del Hospital Universitario Poniente de El Ejido hasta que empezó a trabajar en el Hospital El Toyo, ubicado en la localidad almeriense de Retamar.

El Hospital Universitario Poniente donde trabaja como administrativo José María Bisbal está en El Ejido. Efe

En el nuevo círculo de amigos que se forjó José María, como road manager de Bisbal, destaca Pepe Rubí: un histórico militante del Partido Popular y de la política de Roquetas de Mar, donde suma varias legislaturas como concejal de Deportes y Festejos del Ayuntamiento. De hecho, el pasado 7 de enero, el edil Rubí se encargó de oficiar la boda entre Josemari, como le conocen sus allegados, y la bellísima Lupe: una profesional de la estética.

El concejal Pepe Rubí se encargó de la ceremonia civil que tuvo lugar en el Castillo de Santa Ana: un lugar idílico, con vistas al Mediterráneo, que suele albergar exposiciones, y por el que la pareja pagó la correspondiente tasa municipal para reservar uno de los emblemas de la historia de Roquetas de Mar, ya que fue construido en el siglo XV para proteger la costa almeriense de los piratas berberiscos.

La celebración del enlace de Josemari y Lupe prosiguió en Mistela Gastronomía: un exclusivo restaurante de Aguadulce, que alberga una de las dos catas que organiza anualmente Dom Pérignon. Aquel sábado todo era felicidad para Josemari, que estuvo acompañado por su hermano, David, y por su otra hermana, María del Mar.

Así lo atestigua este mensaje que el mayor de los hermanos Bisbal publicó en Instagram después de una Navidad que tuvo como guinda su propia boda: "El pasado 7 de enero, tuve la suerte de contraer matrimonio con Lupe, ¡un grandísimo día, el cual celebramos con nuestros seres más queridos! La ceremonia civil fue en el Castillo de Santa Ana de Roquetas de Mar, de la mano de nuestro amigo y concejal Pepe Rubí".

"La amistad de José María con Pepe viene de cuando era el representante de David y negoció varias actuaciones en el pueblo", tal y como corrobora un edil de la oposición, al tiempo que recuerda que David Bisbal volverá a actuar en la plaza de toros de Roquetas de Mar, el próximo 7 de julio, dentro de su nuevo espectáculo: Me siento vivo.

El amigo de José María Bisbal, el concejal de Deportes y Festejos, Pepe Rubí, con gafas, durante un acto del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

La vida se ha tambaleado para el mayor de los Bisbal 88 días después de pasar por el altar por segunda vez. Este martes 4 de abril desvelaba en su perfil de Instagram que su vida matrimonial y profesional estaban atravesando una crisis. Después de esa publicación desconcertante, José María se subió a su flamante BMW X6, de color blanco, y desapareció. No respondía a los mensajes que le enviaban sus allegados: su última conexión a WhatsApp databa de las 8:49 horas.

En el clan familiar cundió el miedo de que Josemari hubiese tomado una decisión que afectase a su propia vida y por la tarde se denunció su desaparición en el cuartel que tiene la Guardia Civil en Roquetas de Mar. En la misma localidad costera donde se había instalado con su nueva esposa, Lupe, donde había disfrutado de su pasión por el submarinismo y por la pesca, y donde su hermano pequeño le regaló una vivienda en Aguadulce: una pedanía roquetera en la que residen médicos, policías o legionarios destinados en la Base Álvarez de Sotomayor en Viator.

A partir de ese momento, hubo informaciones de todo tipo en los periódicos. Desde que José María desapareció -con botes de pastillas- tras mantener una fuerte discusión con Lupe, hasta que fue su propia mujer la que denunció la desaparición de su esposo, preocupada al no regresar a casa para comer. "En el hospital todos estábamos consternados y con un pellizco en el estómago: hubo mucho revuelo", tal y como explican a Jaleos varios compañeros de José María en el centro hospitalario de El Ejido.

Nadie entendía los motivos laborales a los que aludía el mayor de los Bisbal en su publicación de Instagram: "Estaba muy integrado desde que regresó hace año y pico. Se había incorporado porque estaba cansado de tantos viajes, eso es lo que nos explicó a todos cuando dejó de ser el manager de su hermano". No obstante, tras su excedencia como administrativo, a su regreso se ha topado con el proceso de integración del Hospital Universitario Poniente en el Servicio Andaluz de Salud y la reconversión de la plantilla a personal estatutario del SAS.

"Hace una semana y algo se le acabó el contrato porque él ahora está haciendo contratos de sustitución", según ejemplifican algunos compañeros en el hospital, sobre las consecuencias que ha tenido para José María el haber sobrepasado los cinco años de excedencia. "Cuando tú te vas y luego vuelves, bajas en los baremos, tienes que competir, y los años que él ha estado fuera no ha podido hacer puntos de tiempo trabajado".

El cartel de SOS Desaparecidos que se difundió con la imagen de José María Bisbal Ferre.

"Ha estado unos días [sin empleo], pero eso ha sido coyuntural porque le han vuelto a llamar con su contrato. Le venían cambiando de sitio. Se habrá agobiado". Esta es la única explicación que encuentran en el centro al post citado anteriormente en el que afirmaba estar "decepcionado" con la mujer a la que juró amor eterno hace tres meses.

Tal situación laboral podría haber deteriorado la relación de José María con Lupe, al sentir que no tenía su apoyo en este bache profesional, hasta el punto de asomar al matrimonio al precipicio de la ruptura. "Se había separado recientemente", asegura un conocido del primogénito de los Bisbal. En cualquier caso, lo que está claro es que la familia denunció su desaparición el mismo martes y una de las hipótesis que barajó la Guardia Civil es que su ausencia estuviese ligada a pensamientos suicidas, fruto de un estado emocional en apariencia depresivo.

No hay que olvidar que la familia está sufriendo mucho por el deterioro cognitivo del patriarca, José Bisbal Carrillo, el funcionario del Ayuntamiento de Almería que fue boxeador profesional, combatiendo con grandes estrellas, como Pepe Legrá, pero que no ha podido ganar su batalla a una enfermedad que le ha llevado a no reconocer a sus propios hijos.

"Para la búsqueda del hermano de Bisbal se movilizó a toda una compañía de la Guardia Civil: más diez patrullas de los cuarteles de Roquetas de Mar, El Ejido y Vícar", tal y como explica un agente a este periódico. "Le estuvieron buscando desde el martes por la tarde". En el operativo también se movilizó un helicóptero y una embarcación para realizar batidas por la costa, a la vista de la afición de José María por la pesca y el buceo.

El cantante David Bisbal, en primer plano, junto al retrato de su hermano mayor, José María.

A lo largo de 28 horas, los vecinos de la provincia de Almería contuvieron la respiración ante el desenlace trágico que podría tener la búsqueda. Tanto en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar donde forma parte del equipo de Gobierno, el edil Pepe Rubí, amigo de Josemari, como en el hospital de El Ejido, en el trabaja el exmanager de David Bisbal, el desánimo hacía mella por la falta de noticias sobre el paradero de un hombre que atesora grandes valores.

"No se las da de nada: intenta pasar desapercibido", contaban algunos empleados del centro hospitalario, sin dar crédito a que José María protagonizase una situación así, a pesar de su carácter formal y reservado. "Es muy buen compañero, pero guarda las distancias. Estamos preocupados por su estado de salud".

A las 13:27 horas de este miércoles, la Guardia Civil daba la noticia que todo el mundo necesitaba escuchar: José María había sido localizado con vida en el casco urbano de Roquetas de Mar, después de intensas batidas por la costa, por una vivienda de Níjar, por la carretera de El Cañarete que conecta Almería con Aguadulce...

El mensaje de Bisbal

David Bisbal, primeras palabras tras encontrar a su hermano con vida.

El cantante David Bisbal rompía su silencio con un comunicado: "Queridos amigos y seguidores. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todas las personas que colaboraron en la búsqueda y localización de mi hermano Josemari, quien estuvo desaparecido 30 horas. Gracias a la colaboración de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local, y la colaboración ciudadana, hemos podido encontrarlo y ahora se encuentra hospitalizado, pero estable".

Ahora, Josemari, el hombre que fue el pilar de la carrera musical de David, es el que necesita todo el apoyo de su hermano pequeño para volver a ver la luz al final del túnel.

Sigue los temas que te interesan