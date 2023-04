Alba Díaz conquista Miami con un vestido blanco de aberturas estratégicas de Zara

Alba Díaz (23 años) pertenece, por méritos propios, a ese selecto grupo de influencers que mejor sabe llamar la atención con sus estilismos cuando acude a un sarao. Casi siempre, la joven apuesta por looks rompedores a los que impregna su personalidad potenciándolos siempre con un peinado llamativo o un maquillaje intenso.

Pero si por algo se caracterizan los outfits de Alba es porque siempre tienen un punto sensual y que se adapta perfectamente a su cuerpo. Se puede decir que la hija de Vicky Martín Berrocal (50) lo ha vuelto a hacer en sus redes sociales durante su último y fabuloso viaje a Estados Unidos.

En una de sus últimas publicaciones, Alba hace parada en Miami. Con impresionantes playas de fondo, Alba ha dejado boquiabiertos a sus 302.000 seguidores con un impresionante y rompedor vestido. Lo firma Zara y con él la hija de Manuel Díaz El Cordobés (54) ha conquistado la noche americana.

"Dando la nota en Miami, se llama la película (Risas). La verdad es que anoche al llegar a la cama pensé 'qué maravilla poder ser nosotras vayamos donde vayamos'. Que nos dé igual quién nos mire reírnos a carcajadas en sitios donde nadie lo hace, que nunca dejemos de hacer nuestras bromas y que siempre esté presente nuestro humor", ha comenzado su post la influencer.

Para añadir: "Al final ganas más y todos los días terminas sumando experiencias, qué más da lo que digan…". Más allá de lo divertido del mensaje, sus seguidores se han fijado en el vestido que luce la joven. Se trata de un diseño de Zara. "Vestido largo de escote recto y hombros descubiertos. Detalle de aberturas en la parte delantera", se puede leer en la página web de la firma.

Para darle un toque festivo al outfit, la joven ha combinado su nuevo vestido con unos zapatos joya en color plata, un bolso de hombro azul cian a contraste y unos pendientes de aro adornados con cristales.

El diseño en cuestión destaca por los hombros descubiertos, el corte ajustado y el detalle cut out delantero. Cuesta 25,95 euros. Y promete agotarse en breve. Las reacciones a su publicación no se han hecho esperar: "Te adoro", "Wow, qué guapísima", "Locura", "Qué espectáculo", "Heavy metal", "Preciosa", "Me encanta el lookazo". En estos días, Alba Díaz se encuentra en Miami junto a su madre, su tía, Rocío Martín Berrocal (40) y algunas de las mejores amigas de éstas como la empresaria Rocío Rafael o la diseñadora Elena Tablada (42).

