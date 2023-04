La Guardia Civil localiza vivo al hermano de David Bisbal en Roquetas de Mar (Almería)

La última conexión de WhatsApp de José María Bisbal Ferre, de 54 años, se produjo este martes a las 8.49 horas. A partir de ese momento, ya nada más se supo del hermano del cantante David Bisbal y en la familia cundieron todas las alarmas porque no estaba atravesando un buen momento personal. De hecho, un familiar denunció su desaparición de inmediato ante la Guardia Civil y se emitió una alerta desde SOS Desaparecidos.

En el clan Bisbal cundía el miedo de que José María hubiese tomado una decisión que afectase a su propia vida. Todo ello, a raíz de una publicación que realizó José María Bisbal Ferre, en su cuenta personal de Instagram, donde pone de manifiesto que está pasando por un momento delicado a nivel emocional y profesional.

"Me has decepcionado Lupe, cuando tú venías desesperada y llorando del trabajo por los malos tratos de tu jefa, yo te escuchaba y te comprendía, no solo eso, sino que te busqué un trabajo alternativo. Ahora soy yo el que está pasándolo mal en el trabajo y lo único que me dices es que mañana cada uno su camino, pues cada uno su camino...", tal y como advertía el propio José María en Instagram, antes de tomar la decisión de desaparecer.

"Se había separado recientemente", tal y como explica un conocido, sobre el supuesto motivo que empujó al hermano de David Bisbal a coger su coche BMW X6, desapareciendo de la vida de sus familiares, este martes, sin dar ninguna explicación. Tal era la incertidumbre que había en la familia sobre el estado en el que se podía encontrar José María, que la Guardia Civil ha dado prioridad absoluta al caso y el protocolo de búsqueda se activaba durante la tarde del martes.

El cantante almeriense David Bisbal.

El primogénito de los Bisbal ha sido muy importante en la carrera al estrellato del cantante almeriense. De hecho, según recuerdan los periódicos locales, cuando David salió de la Academia de Operación Triunfo, su hermano mayor, José María, dejó su trabajo como administrativo en el Hospital de Poniente para convertirse en su primer road manager. Básicamente, era uno de los pilares del artista y el bajón anímico en el que se encontraba hacía temer un final trágico.

"Han hecho batidas por el mar porque es aficionado a la pesca submarina y solía frecuentar el puerto deportivo de Roquetas de Mar", según añade este conocido. También se han desplazado patrullas a una vivienda de la localidad de Níjar y a la carretera de El Cañarete que conecta Almería capital con Aguadulce.

A las 13.27 horas de este miércoles, se ponía fin a la terrible preocupación y la zozobra que estaba sufriendo la familia Bisbal, cuando un portavoz de la Guardia Civil confirmaba a EL ESPAÑOL que el hermano del cantante internacional había sido localizado con vida.

"Está con una ambulancia ahora", según informaban fuentes ligadas a la investigación, sobre la atención médica que ha tenido que recibir José María Bisbal Ferre, nada más ser localizado por la Guardia Civil. "Le han encontrado dentro del casco urbano de Roquetas de Mar". La búsqueda se ha saldado con éxito en un tiempo récord, ya que solo han transcurrido unas 28 horas desde que se interpuso la denuncia en el puesto que el Instituto Armado tiene en la localidad roquetera.

El trabajo de los agentes ha sido doblemente meritorio porque según han detallado desde SOS Desaparecidos, "no había un punto determinado de búsqueda", es decir, una zona específica donde se le perdiera el rastro a José María este martes. "No había nada concreto de lo que tirar", insiste Joaquín Amills, responsable de este colectivo que gestiona una media de 30.000 denuncias por desaparición en España.

La única información que se tenía del primogénito de la familia Bisbal era que había desaparecido con su coche de alta gama: mide 1,70 centímetros y tiene complexión corpulenta, pelo canoso, ojos castaños, iba vestido con un chándal, de color gris, y conduciendo su BMW X6. Por suerte, la búsqueda de José María Bisbal Ferre ha tenido un final feliz.

Sigue los temas que te interesan