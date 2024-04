Feijóo a Sánchez: "El presidente no puede montar un espectáculo de adolescente"

Alberto Núñez Feijóo está seguro de que la cuenta atrás anunciada ayer por Pedro Sánchez para reflexionar sobre su continuidad en el cargo no es más que la "puesta en marcha de una operación de supervivencia política" que tiene una sola finalidad: "Movilizar a la gente por compasión, porque ya no puede hacerlo por su gestión".

En una rueda de prensa solemne desde la sede nacional del PP, el jefe de la oposición ha censurado que Sánchez, con su último golpe de efecto, somete a España al "bochorno internacional". Y "la imagen de toda una nación", ha denunciado, "no puede secuestrarse para ponerla a disposición de la estrategia electoral y judicial del PSOE".

Ni "el presidente no puede dimitir como quien se va de puente porque no le dan la razón, no puede montar un espectáculo de adolescente para que vayan detrás diciéndole que no se vaya y que no se enfade", ha añadido. Al respecto, Feijóo ha recalcado que "ser presidente es algo más serio, es rendir cuentas ante los ciudadanos también cuando las circunstancias son incómodas".

En su discurso, el presidente popular ha sostenido que Sánchez, con la carta abierta a la ciudadanía que compartió ayer en sus redes sociales, corrobora que su mayor preocupación es él mismo. Por eso, le ha aleccionado: "Ser presidente es mirar por los demás en lugar de hacerlo continuamente por sí mismo".

Feijóo se ha mostrado convencido de que el amago de renuncia caerá en agua de borrajas. No obstante, sí ha expresado su opinión del camino que Sánchez debería tomar: "Ser presidente del Gobierno de España claro que merece la pena, solo que no a cualquier precio, ni de cualquier manera".

De manera velada, el líder de los populares ha emplazado a Sánchez a hacer las maletas. Porque, tarde o temprano, acabará cayendo: "Que sepa que al final se hundirá y que lo hará en solitario. Si aún lo desea, todavía puede prolongar su agonía, pero no será más que eso. Una agonía de quien ni ayer, ni hoy, ni el próximo lunes ha estado a la altura que merece este país".

A modo de balance, Feijóo ha resumido el legado de Sánchez: "Provocar un enfrentamiento entre españoles, liquidar la Transición que dio lugar a la España democrática, la combinación tóxica de populismo, independentismo y desprecio a las instituciones".

Y, por lo que pueda pasar, ha dejado un mensaje con claros tintes de electoralistas: "Sé que muchos españoles que han votado a partidos distintos al mío no se sienten representados por esto y desean una nueva etapa. También pasará. Sé en definitiva que la gran mayoría entiende que España merece otro presidente que actúe con serenidad y con madurez. Y lo tendrá".

Sobre la hipotética cuestión de confianza con la que se especula en los cenáculos madrileños que Sánchez podría zanjar la crisis abierta, el presidente del PP no tiene duda de que podrá superarla, porque "el independentismo tiene ante sí el negocio que siempre ha soñado".