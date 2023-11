El drama del hermano de David Bisbal: por qué ocultó su lesión medular, la ayuda que recibió y su nueva vida

La plácida y discreta vida de los Bisbal Ferre se vio zarandeada como nunca el 4 de abril de 2023. Ese día, todos los miembros de la familia de David Bisbal (44 años) quedaron con el corazón en un puño durante horas. José María Bisbal Ferre (54), hermano mayor del artista, desaparecía en su Almería natal de forma totalmente sorpresiva.

La noticia, como no podía ser de otro modo, adquirió alcance nacional en cuestión de minutos. Se inició el protocolo habitual en casos de desaparecidos, y se barajaron todas las líneas posibles de investigación. Incluida el suicidio. José María -Josemari para su gente- fue hallado con vida en la localidad de Roquetas de Mar.

Bisbal confirmó la noticia, y aseguró que su querido hermano estaba "hospitalizado, pero estable". Pasados los meses, a EL ESPAÑOL se trasladó una tranquilizadora información que, en realidad, no fue del todo así: José María sufrió una lesión medular como consecuencia de esa desaparición y está en silla de ruedas.

David Bisbal junto a su padre y sus hermanos, María del Mar y José María, en una imagen de sus redes sociales.

Una fuente próxima a la familia -desconocedora de la dura realidad de José María- manifestó que éste había reconducido su vida tras aquella misteriosa desaparición. Era una verdad tan sólo a medias: el hermano de David Bisbal, si bien se mostró optimista y con ganas de reponerse, se estaba enfrentando a un revés sin igual: adaptarse a una vida en silla de ruedas.

Fueron unas horas muy complicadas para la familia Bisbal Ferre. Dolorosas y de toma de decisiones ante un aciago escenario. Según cuentan a EL ESPAÑOL, cuando la realidad -médica- se impuso, la familia tomó la decisión de cerrar filas y protegerse y proteger a José María a nivel público.

Se estableció un silencio protector. En estos meses, sólo han estado al tanto de la realidad de José María su madre, María, sus hermanos y su pareja sentimental, Lupe. Un entorno muy reducido y selecto guardó el secreto del hermano de Bisbal y sólo a él le pertenecía revelarlo, como hizo hace unos días en Informalia.

"Me han dado recientemente el alta de este magnífico hospital donde he estado ingresado casi cinco meses por una lesión medular", comenzó su relato Josemari.

Se detalla a EL ESPAÑOL que fue David Bisbal quien "pidió ayuda y se asesoró de qué sitio era el mejor". Un equipo aconsejó que el centro más cualificado era el Hospital de Parapléjicos de Toledo, considerado uno de los mejores de España en esa materia. Allí se trasladó a José María y ha estado superándose día a día. La fortaleza del hermano del cantante de Ave María es cuanto menos admirable.

María del Mar Bisbal junto a su hermano David Bisbal.

A su alrededor han estado todos, sobre todo, en primera línea, su hermana, María del Mar. Ella se siente orgullosa de la fortaleza de José María, así lo demostró el pasado 21 de octubre en su red social Instagram, donde le dedicó unas palabras: "Siempre aprendí de ti. Gracias por ser un hermano, un padre y un ejemplo a seguir. El mar siempre nos dará alas, José María".

Se desliza a este periódico que Lupe, la mujer de José María, no sólo ha estado al quite tras el suceso -hay que puntualizar que ambos pasaron por una crisis matrimonial previa a la desaparición-, sino que se instaló en Toledo gran parte del tiempo de ingreso de José María.

Todos, en definitiva, han estado en torno a José María, quien, de acuerdo a la información que trasladan, ya está de nuevo en su querida Almería. La única persona que, por razones obvias -dada su enfermedad, alzhéimer- no ha estado al tanto de la lesión medular de Josemari ha sido su padre, José.

Su crisis con Lupe

Horas antes de aquel difícil e inolvidable 4 de abril, José María discutió con su flamante mujer. Así lo compartió él mismo en redes. "Me has decepcionado, Lupe. Cuando tú venías desesperada y llorando del trabajo por los malos tratos de tu jefa, yo te escuchaba y te comprendía. No sólo eso, sino que te busqué un trabajo alternativo. Ahora soy yo el que está pasándolo mal en el trabajo y lo único que me dices es que mañana cada uno su camino, pues cada uno su camino…", posteó.

Un aciago trance entre la pareja, la cual se casó el 7 de enero en una ceremonia civil que tuvo lugar en el Castillo de Santa Ana de Roquetas de Mar. Antes de encontrar el amor de la mano de esta mujer, profesional del sector de la estética, el hermano de David Bisbal estuvo casado con otra mujer, con la que tuvo una hija y de la que se divorció.

Cabe puntualizar que José María ejerció de mánager durante un tiempo de su hermano David. El artista también tiene otra hermana, María del Mar.

En alguna entrevista, David Bisbal ha hablado de la importancia que ha tenido la figura de su hermano en su trayectoria musical. En sus propias palabras, José María le ha "ayudado a mantener y desarrollar muchos valores que hoy día comparto con otros amigos y familiares", además de haberle "cuidado como un padre".

La salud del padre

José, Pepe para la familia, padre de David Bisbal, padece alzhéimer. Una dolencia de la que el intérprete habló hace poco en su documental, Bisbal, emitido en Movistar Plus+ y en colaboración con Dadá Films & Entertainment y Universal Music Spain.

Este especial se estrenó el pasado 17 de octubre, y en él se hace un repaso de la vida personal y profesional del intérprete almeriense. Cuenta David que su padre apenas si lo recuerda, ni a él ni a casi nadie de su familia. "Te quiero mucho", sostiene Bisbal que le dice con frecuencia a su padre. "Para mí lo más importante, por encima de la música y de mi carrera, es mi familia", añade.

En febrero de este año, el intérprete de Bulería recibía el título de hijo predilecto de su Almería natal. Fue entonces cuando habló de la enfermedad de su padre y quiso darle las gracias. "El primer agradecimiento probablemente sea para mi padre que, desgraciadamente, hace un tiempo que, aunque siga estando presente, ya no está. Está en otro mundo completamente diferente, en el cual ya no nos reconoce a ninguno".

