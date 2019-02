Carme Chaparro desvela nuevos detalles sobre la enfermedad que padece

Carme Chaparro (46 años) se encuentra en un óptimo momento de su vida. Tras más de dos décadas al frente de programas informativos, ahora el grupo Mediaset España la ha premiado reubicándola en un nuevo formato: un magacín en directo llamado Cuatro al día. No obstante, su felicidad profesional se ve emborronada, en ciertos momentos, por la enfermedad que padece desde hace años: "Tengo una sordera importante en un oído, pero nunca me ha limitado".

Estas son las palabras que la periodista ha expresado para la revista Lecturas. Efectivamente, Chaparro padece síndrome de Meniere, una enfermedad que afecta al oído interno, causada por el aumento de endolinfa en el laberinto o por una inflamación del mismo. Sin embargo, según la comunicadora, su enfermedad no la condiciona en sus funciones más importantes: la de profesional del medio y la de madre.

"En el oído derecho tengo una sordera importante de varios tonos. Con las transmisiones electrónicas, como las del teléfono o el pinganillo me cuesta mucho entender lo que me están diciendo. Pero me cambio el pinganillo a la izquierda y ya está", ha detallado. Y continúa, "yo nunca escucho el silencio, siempre está el pitido... Son cosas con las que aprender a convivir".

Yo vivo así. Con un pitido constante, como una emisión en alta frecuencia. De día es soportable. De noche no tanto. Por el oído derecho casi no tengo audición. Y no hay más remedio que acostumbrarse. https://t.co/105kTTwYDo — Carme Chaparro (@CarmeChaparro) 10 de diciembre de 2017

También ha tenido palabras sus dos hijas, Laia (6) y Emma (3), sobre quienes ha comentado que "el silencio, para mí, es que mis hijas rían: ellas paran el pitido que oigo todo el rato. Acabo acostumbrándome y no me puedo quejar de nada". En esta sincera entrevista, Chaparro también ha confesado uno de los grandes miedos de su vida.

Afirma que no le gustaría que sus hijos se dedicasen a la profesión del reporterismo de guerra. "Eso sí que me daría miedo, que mis hijas decidieran dedicarse al periodismo de guerra. Pero es que teniendo la familia que tienen, no puedo decirles que no". Y es que, Carme Chaparro lleva casi veinte años junto al periodista sevillano Bernabé Domínguez. Su esposo, reportero de guerra, estuvo secuestrado en 1999 junto al periodista Jon Sistiaga (51) mientras cubrían el conflicto de Kosovo.

