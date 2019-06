Sandra Gago desvela nuevos detalles de su boda con Feliciano López

Sandra Gago (23 años) se encuentra ultimando los detalles de su boda con Feliciano López (37). Encantada con este paso tan importante que va a dar, la modelo no quiso faltar este miércoles al evento organizado por la firma Tous.

Sandra Gago resta importancia a casarse tan joven

Allí, la prometida del tenista habló de su vestido de novia, que firmará Jesús Peiró, de todas las cualidades que tiene su futuro marido y de la etapa tan difícil que vivió al principio de su relación cuando se convirtió en el foco de las críticas de Alba Carrillo (32).

¿Qué situaciones le dan un poco de vergüenza?

Antes me dabais un poco vosotros pero ya mejor. Ya estoy sin gafas así que significará algo.

¿Está más relajada?

Un poquito más. Hoy estoy especialmente feliz de volver a trabajar con esta gran familia, es el segundo año y la verdad es que muy contenta de que hayan vuelto a contar conmigo para presentar su nueva línea de gafas para este verano. Muy contenta y muy feliz, deseando terminar y disfrutar de la tarde.

¿Cómo va esa cuenta atrás?

Bien, va muy bien, disfrutando muchísimo, es un año de muchas emociones, personales, profesionales, todo... La verdad que disfrutando de cada momento y con muchas ganas de que llegue el día.

Sandra Gago en una terraza de Madrid. Gtres

Habrá oído muchas veces eso de es muy joven para casarse.

Sí que lo he oído, pero cuando tomas esa decisión no tiene nada que ver la edad, es un paso personal muy bonito que se da cuando estás segura, enamorada, feliz y ya está. La edad no tiene mucho que ver.

Su familia la apoya.

Mi familia está feliz. Su primera hija que se casa, imagínate. Están muy contentos.

¿Mucho lío con los preparativos?

Está todo encaminado. Ya está todo más o menos decidido y la verdad que estoy disfrutando muchísimo de cada preparativo, me está gustando todo este proceso de preparar todo y la verdad que con muchas ganas de que llegue el día.

¿Un vestido o dos?

El otro día fui a la primera prueba y al ser la primera prueba es que todavía no ves nada, es muy difícil decidir si un vestido o dos. Lo dicho, mínimo llevaré uno, por supuesto y máximo dos.

¿Por qué Jesús Peiró?

Desfilé por primera vez para ellos vestida de novia y la verdad es que me hacía especial ilusión contar con ellos para ese día.

¿Tenía una idea clara de lo que quería?

Lo único que quiero deciros es que será muy yo y ya está. Una novia clásica, sencilla y ya está. Ya lo veréis.

¿Blanco?

Blanco por supuesto, morado desde luego no será.

¿Qué cambios les esperan después de ese día?

Ninguno. Cambian mucho las cosas de un año a otro y gracias a Dios a mejor, hace un año que estaba aquí y mira ahora. Ha cambiado todo a mejor.

Se habla del 20 de septiembre en Marbella.

Yo os puedo decir que eso es cosa vuestra, hoy desde luego no será, hoy estamos aquí con ellos, con nuestras gafas y eso es cosa vuestra. Es un dato que preferimos mantenerlo en la intimidad por ahora.

¿Quién ha elegido el sitio?

Ha sido una cosa de dos, todo ese día es una cosa de dos. En nuestro caso uno aporta una cosa, otro aporta otra y ya está. Va a ser un día muy bonito.

¿Qué la hace estar tan segura, qué ha visto en Feliciano?

Esa pregunta... He visto en mi pareja lo que veo en cualquier persona cercana a mí, una persona con valores, sentimientos muy bonitos, humilde, sencillo, sincero... Todo lo que representan esos valores es lo que me atrae en una persona a la hora de ser mi pareja.

Siempre han dicho que es un donjuán, que liga mucho...

Nada.

¿No es celosa?

Nada.

¿Se fía de él?

Hombre por supuesto, si no, no me casaría.

¿Sabe cómo irá él?

Eso no lo hemos hablado.

¿Le gustaría ayudarle?

No lo sé, todavía yo creo que no hemos empezado con eso, de verdad que no lo sé. Si lo veo genial y si no lo veo también, sorpresa.

Parece muy tranquila...

Estoy muy tranquila, este ambiente me tranquiliza, con un equipo maravilloso, con una firma maravillosa, estoy muy tranquila.

¿Ser papás?

Los dos somos muy niñeros, no de ahora, de siempre. Yo siempre he sido muy niñera y la verdad es que este año estamos disfrutándolo, ilusionados y estamos pensando en el ahora, en que llegue ese día y ya está. Por supuesto que el día de mañana, claro que nos gustaría formar una familia pero bueno, ya se verá.

Sandra Gago, invitada en la fiesta de Tous. Gtres

¿Le gustaría ser madre joven?

Sí, siempre he querido ser madre y siempre mi ilusión ha sido ser madre. Lo que os digo, ya se verá, de momento que llegue ese día, con muchas ganas, pasarlo bien, disfrutarlo y ya más adelante se verá. Os enteráis de todo antes que yo.

¿Planes de futuro?

La carrera de periodismo todavía no la he terminado, hice la graduación pero todavía no he terminado. Tengo exámenes ahora en julio, luego también en diciembre, no sé si la terminaré en julio o en diciembre. Es verdad que estoy teniendo mucho trabajo, gracias a Dios, estoy muy contenta, mi objetivo es terminar la carrera, es una carrera muy bonita, de la que disfruté mucho pero bueno, cuando la termine, la terminaré.

¿Con ganas de ejercer?

No lo sé. Cuando la termine, con las oportunidades que tenga intentaré aprovecharlas, disfrutarlas, también experimentarlas, nunca he ejercido como tal y bueno, a ver qué pasa.

Le llama más la atención las agencias de comunicación, relaciones públicas...

Sí, organización de eventos, por eso os decía que estoy disfrutando mucho de preparar ese día porque realmente me llama la atención. Sí que es verdad que me gustaría más que el periodismo, lo digo abiertamente.

Vivir, ¿dónde?

En Madrid. Bueno nunca sabes, la vida a veces te lleva a muchos otros sitios y bueno, pero de momento Madrid. Tenemos aquí a la familia y amigos.

¿Estará acompañándole en los torneos?

Sí, lo seguiré intentando como he hecho hasta ahora, intentando organizarme lo mejor que pueda. Viajando se aprende muchísimo, conoces muchas culturas, a mucha gente, de todos los sitios sacas algo.

También han cerrado el capítulo Alba Carrillo.

De este tema no me he pronunciado antes, mucho menos ahora.

Hubo un momento en el que usted lo pasó mal, exponerse de repente a todo.

Simplemente era una situación, como la que tenemos aquí ahora mismo, a lo que no estaba acostumbrada, tampoco a hablar de mi vida y eso que intento hablar poco. Por supuesto que te choca, pero bueno, luego aprendes a llevarlo y ya está.

¿Cómo será la despedida?

Con sorpresas, a ver qué me están organizando.

¿Tiene miedo a lo que le puedan hacer?

Mis amigas me conocen bastante bien y sabrán qué me pueden hacer y qué no. Por supuesto que alguna sorpresa y alguna liadilla me harán, claro.

¿Y de la de Feli sabe algo?

No, tampoco. No sabemos nada ni el uno ni el otro. Si sé algo no os lo puedo decir porque se va a enterar.

