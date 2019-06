Noelia López homenajea a Reyes y a su hermano en redes sociales: "Nunca os olvidaré"

Han pasado cinco días desde que José Antonio Reyes falleció de forma trágica en un accidente de tráfico en Utrera. Desde entonces, la familia, amigos y su esposa, Noelia López Muñoz, se encuentran asimilando la nueva vida sin el futbolista.

Esta última ha publicado en la madrugada de este jueves una emotiva historia en su cuenta de Instagram con un mensaje de agradecimiento para todos aquellos que han tomado un minuto de su tiempo para mandar su cariño y mostrar su apoyo en estos días de dolor. Desde amigos y conocidos hasta usuarios anónimos de todas las partes de España han querido dar el pésame a la viuda del sevillano.

Historia del Instagram de Noelia López, viuda de José Antonio Reyes.

"Intentaré llegar a vuestros corazones igual que estáis llegando vosotros al mío. No es fácil encontrar las palabras adecuadas que expresen este dolor, como tampoco lo es encontrar consuelo. Agradezco los miles de mensajes de cariño hacia mi marido, es muy querido y admirado. También, los mensajes de compasión que estamos recibiendo mis hijas y yo. En los momentos de reflexión intento leerlos uno a uno. Hay esposas en mi situación, hijas pequeñas sin su padre, hermanas que perdieron a sus hermanos... Es de admirar esta masiva respuesta para hacernos saber que le queréis y que no estamos solas. Habéis hecho de esta desgracia un recuerdo imborrable y lleno de amor hacia mi marido, padre de mis hijas. Algún día ellas verán esto y tomarán conciencia de lo grande que era su padre, no solo por su talento, también por su carisma y simpatía. A todos, familiares, amigos, conocidos y desconocidos: GRACIAS de corazón", ha escrito Noelia en sus redes sociales.

Además de este mensaje, la viuda del deportista ha hecho algunos cambios en la citada red social. Hace unos días aparecía en su imagen de perfil junto a una de sus hijas, pero ahora ha decidido modificarla por una junto al futbolista y a su hermano, Antonio López, que falleció en el año 2015 tras luchar contra una grave enfermedad.

Descripción del perfil de Instagram de Noelia López.

"Os espero cuando miremos al cielo de noche: vosotros allá y yo aquí. Siempre estaréis en mi corazón. Nunca os olvidaré, OS QUIERO". Así es la descripción actual de su perfil, donde hasta hace unas horas hacía la mención en singular, refiriéndose únicamente al fallecimiento de su hermano. Pero desde ahora ya tiene a dos de las personas más importantes de su vida presentes en su corazón.

El último adiós de Noelia a Reyes

Reyes y Noelia López en una imagen de redes sociales.

Unas horas después del accidente mortal, Noelia publicó en sus redes sociales una conmovedora carta dedicada a su marido: "Amor de mi vida, no puedo soportar este dolor, qué solitas nos dejas. Te llevas mis ganas de vivir. Hoy tengo que despedirme de ti, pero no tengo fuerzas, te diré un hasta pronto porque tú y yo estaremos eternamente juntos. Espérame mi vida, volveremos a ser una familia donde estés. Ese día llegabas de un largo viaje y llegaste con quienes te daban vida, esa vida que ayer se nos fue. Ayúdame, gordito, porque no imagino la vida sin ti. Ayúdame a criar a nuestras hijas. Dame fuerzas, esas que no tengo. Te amo y te amaré por siempre, papi".

