Ana López, el primer amor de Reyes: la mujer que alcanzó su sueño y perdonó todo por su hijo

La fatídica muerte del futbolista José Antonio Reyes ha dejado un sinfín de víctimas colaterales, incluyendo a sus parientes directos, su familia política, sus amigos y sus seguidores. También, cómo no, a personas que un día formaron parte de su vida, como Ana López Canddy (37 años), madre de su hijo mayor, quien según desvelan a JALEOS fuentes cercanas a la joven "lo está pasando fatal". "No tanto por ella", insisten, "que al final no terminó demasiado bien su historia con Reyes, sino sobre todo por su hijo, José Antonio Jr.".

La relación entre Ana López y José Antonio Reyes, sobre la que planeó durante años la sombra de la infidelidad por parte del deportista, terminó "mal, aunque con el tiempo mejoraron las cosas, sobre todo por su hijo. De hecho, el único contacto que había entre ellos actualmente era por su hijo. También te digo que durante los días de velatorio y funeral, Ana se ha comportado de forma exquisita, ocupando un segundo plano y dejando su lugar a su hijo".

Ana López y su hijo, José Antonio Reyes Jr. a su llegada al Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán el pasado domingo. Gtres

Ana López, piloto de aviones con residencia en Madrid

La vida de Ana López cambió por completo cuando conoció en Londres a José Antonio Reyes, quien entonces jugaba en las filas de Arsenal. La apabullante popularidad del futbolista hizo que Ana se convirtiese en objeto de los medios de comunicación. En octubre del año 2007, la pareja se convertía en padres de su primer hijo: José Antonio Reyes Jr. Un mes más tarde, el pequeño Jose recibió las aguas bautismales en una sencilla ceremonia celebrada en la iglesia de Santa María de la Mesa, en Utrera, la misma que casi 12 años después recibiría el cuerpo sin vida de la estrella del deporte español.

Los presuntos vaivenes sentimentales de Reyes con otras mujeres también fueron llevados hasta portadas de diferentes revistas y programas especializados, aunque la respuesta de Ana López siempre fue la de la prudencia. "Siempre hemos tenido una relación muy buena, a pesar de nuestras crisis. Ahora estamos superbién y encantados con nuestro niño. José es un padrazo y se apaña fenomenal", declaró a finales del año 2008.

Ana López, a punto de pilotar un avión. Instagram

Tras el quiebre definitivo de su turbulento romance, Ana decidió olvidar todo lo pasado y mostrarse ajena al rencor, exclusivamente su hijo. Tras un tiempo intentando focalizar su futuro profesional, la joven se enroló en el mundo de la aviación. Con tesón, constancia y esfuerzo, pasó de ser azafata de vuelo a controlar los mandos, convirtiéndose tras más de tres años de formación y duros exámenes en la piloto que es hoy. "Ana es una crack, una mujer muy válida. Tiene un puesto de trabajo de responsabilidad, es piloto de aviones", señalan.

En la actualidad, Ana López vive en Madrid junto a su hijo, ilusionado por seguir los pasos de su padre. "Jose juega increíble. Es como su padre, un delantero rápido y que clava los goles. Primero jugó en el Atlético de Madrid, luego en el Leganés y ahora va a empezar en el Real Madrid", indican a este periódico fuentes cercanas a la aviadora.

El infortunio ha azotado a una familia entera

José Antonio Reyes y Ana López en el séptimo cumpleaños de su único hijo en común. Instagram

El futbolista español que rompiera todos los récords posibles en el terreno de juego, José Antonio Reyes, fallecía este sábado 1 de junio a los 35 años de edad. Según la información que maneja este diario, "Reyes quiso dar una sorpresa a Noelia y sus dos hijas, Noelia y Triana. Les dijo que había sido convocado para jugar en Cádiz, pero en realidad no era así, iba a ir a verlas para pasar juntos el finde en la playa. Noelia lo llamó alrededor a las 11 y algo de la mañana y su teléfono ya salía apagado".

José Antonio jamás llegó a casa. A escasos kilómetros del chalé familiar, sufrió un accidente de tráfico que acabaría con su vida y con la de su primo, Jonathan Reyes (23). El tercer ocupante del vehículo, Juan Manuel Calderón (22), otro de sus primos, sigue en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Virgen del Rocío con quemaduras hasta en el 60% de su cuerpo. Este domingo se instaló la capilla ardiente en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, sede del equipo de sus éxitos, el Sevilla FC. En la mañana de este lunes se celebró el entierro rodeado de sus amigos y familiares más cercanos, salvo dos excepciones: su madre y su hermano, Jesús Reyes.

José Antonio Reyes, Ana López y su hijo en la estación de Atocha.

Tras conocerse la noticia, Ana López también quiso despedirse a través de las redes sociales de quien fuera su primer gran amor y padre de su hijo. Con estas emotivas palabras rompía su silencio desde la discreción que ha mantenido durante todo este tiempo: "Hoy es un día muy triste para todos, sobre todo para nuestro hijo. Le diste muchísimos consejos, pero ninguno para superar tu pérdida tan pronto. En esta estación nos despedíamos cada vez que te ibas, pero felices esperando que volvieras, y hoy vamos rumbo a tu Sevilla para despedirte desgraciadamente por última vez. Para decirte, aunque ya lo sabías, que te vamos a querer y respetar siempre y que jamás te vamos a olvidar. Fuiste, eres y serás el mejor padre que mi hijo pueda tener, lo importante de una familia no es vivir junta, sino estar unida. Gracias por regalarme lo mejor de la vida, nuestro hijo. Ojalá todo fuera un mal sueño... Gracias por el cariño que estamos recibiendo. D.E.P".

