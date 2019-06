La doble tragedia de Noelia López, la mujer de Reyes: perdió a su hermano pequeño hace 3 años

La vida de la familia del futbolista José Antonio Reyes dio un viraje inesperado este sábado 1 de junio. La fatídica muerte del deportista y su primo, Jonathan Reyes, en un accidente de tráfico, ha dejado desolados a sus amigos, allegados, seguidores, y cómo no, también a su esposa, Noelia López.

Pero no ha sido el fallecimiento de su marido y padre de sus dos hijas el único golpe que el destino ha asestado a la joven en los últimos años. En noviembre de 2015, el hermano de Noelia, Antonio López Muñoz, conocido cariñosamente por todos como Tony, fallecía tras meses de lucha contra una grave enfermedad. Con su marcha dejaba una herida imposible de cicatrizar tanto en su única hermana como en sus padres, Antonio López y Juana Muñoz. En aquel entonces, la mujer de Reyes, muy activa en sus redes sociales, dedicó unas emotivas palabras a la figura de su hermano al que también ensalzaba como tío de su primera hija, Noelia.

Ver esta publicación en Instagram Eres mi primer y último pensamiento Una publicación compartida de NOELIA LÓPEZ💋Menos es más 👧🏻👶🏻 (@noelialopezm) el 15 May, 2016 a las 12:32 PDT

"Llegaste a mi vida para enseñarme lo que es amar incondicionalmente, descubrir el mundo contigo, aprender todo lo que sé. Me enseñaste a reírme a carcajadas. Nunca olvidaré tus bromas ni tu forma de meterte conmigo para sacarme una sonrisa. [...] Jamás pensé que me despediría de ti de esta manera. Has sido y serás el gran amor de mi vida. ¿Cómo aprender a vivir sin ti? Te pido fuerzas para poder cuidar de papá y mamá. Te necesitamos más que nunca. ¿Cómo puede una madre ver esto? Qué solito dejas a papá. [...] Mis hijos siempre sabrán que tienen el mejor tito del mundo porque les hablare de ti todos los días de mi vida. Vivirás siempre en mi recuerdo porque las personas tan buenas como tu nunca se olvidan. [...] Era feliz y no lo sabia. Te amo, Tony".

En este tiempo, la propia Noelia López se ha encargado de recordar a su hermano constantemente a través de sus herramientas online con conmovedores mensajes. La última publicación data del pasado 15 de noviembre, cuando se cumplían tres años del fallecimiento de Tony.

"Bendita memoria que me hace recordar todos los momentos que compartimos pero hoy el recuerdo es triste, muy triste. [...] Eres y siempre serás el mejor hermano que podría haber tenido, el mejor tito para mis hijas, que saben más de ti, aunque no estés que de cualquier persona que pueda estar", publicaba.

Y no solo ha sido Noelia quien ha dedicado misivas de cariño hacia su hermano pequeño. El propio José Antonio Reyes brindó uno de sus goles a quien fuera su cuñado. El gesto del futbolista en aquel momento fue el hecho de reproducir la letra T (de Tony) con sus manos tras encajar el balón en la portería contraria. Ese emotivo guiño también fue recogido por Noelia López y publicado a través de su cuenta de Instagram.

La inesperada muerte de Tony hace tres años y medio creó un dolor irreparable en una familia que en estos días vuelve a lidiar contra una sacudida más que dolorosa. El futbolista utrerano José Antonio Reyes fallecía este sábado 1 de junio a los 35 años de edad en un accidente de tráfico en una carretera entre Utrera, su localidad natal, y Sevilla. Este domingo se instalaba una capilla ardiente a modo de homenaje en el estadio de sus éxitos: el Ramón Sánchez-Pizjuán. Este lunes, el cuerpo sin vida del futbolista del Extremadura ha sido trasladado hasta el Ayuntamiento de Utrera para darles su último adiós.

La muerte del deportista ha dejado tras de sí a su esposa, Noelia López, y tres hijos: José Antonio, Noelia y Triana. Hace tan solo unas horas, su esposa compartía una publicación con un desgarrador mensaje: "Amor de mi vida, no puedo soportar este dolor, qué solitas nos dejas. Te llevas mis ganas de vivir. Hoy tengo que despedirme de ti, pero no tengo fuerzas, te diré un 'hasta pronto' porque tú y yo estaremos eternamente juntos. Espérame mi vida, volveremos a ser una familia donde estés".

