El Maestro Joao y Adara, más amigos que nunca, confiesan cómo conocieron a sus parejas

Adara (26 años) y el Maestro Joao han sido enemigos íntimos por las redes sociales durante todo este tiempo por la relación que el vidente mantiene con el que fue novio de ella, Pol Badía (25). Sin embargo, el encierro en la casa de Guadalix de la Sierra está resultando sorprendentemente positivo en la relación entre ambos concursantes, que han enterrado el hacha de guerra y están entablando una amistad, charlando durante todo el día y llegando a hacerse confesiones íntimas como el momento en que conocieron a sus respectivas parejas.

"Yo fui a buscar a Hugo al aeropuerto, porque vino de Uruguay a Madrid a verme. Nos enamoramos desde ese momento. Bueno, yo desde que le vi por la tele, no estuve con nadie hasta que salió. Desde el segundo día ya sentimos y nos decíamos cosas muy bonitas. No sabía si me estaba comiendo la oreja o no, pero me demostró muchísimo" confesaba Adara ante un atento Joao.

Lo cierto es que la noticia de que la concursante mantenía una relación sentimental con Hugo Martín (43) sorprendió a todo el mundo en su día por la diferencia de edad entre ambos y por el misterio en torno a cómo surgió el vínculo entre ellos, pues concursaron en diferentes ediciones de Gran Hermano.

Adara y Joao charlaron distendidamente en el salón. Mediaset

El Maestro Joao, por su parte, también quiso hacer partícipe a su compañera Adara de cómo comenzó su relación con Pol Badía, exnovio de la concursante: "Me escribió para decirme que le había gustado el concurso que había hecho en Supervivientes. Pensé que era un perfil falso y al principio no le contestaba mucho, me dijo que cuando viniera a Madrid nos viéramos".

Además, el vidente ha hablado sobre el tipo de relación que mantiene con el exconcursante de GH 17, negando que tengan una pareja abierta pero matizando: "mi concepto de pensar las cosas es diferente y cuando empiezas a salir con una persona a la que llevas 30 años de edad, la forma de organizar la vida es diferente", sin aclarar exactamente a qué se refiere.

Ambos concursantes han compartido momentos divertidos en la casa. Mediaset

Pero Adara y Joao han descubierto que tienen otro vínculo que les une, en este caso el odio hacia un enemigo común: Miguel Vilas(34), quien compartió edición con Adara y Pol y desquició a la modelo tonteando con su chico. "¡Eres mala persona!", le gritó en su momento la joven. Algo con lo que parece que el Maestro está de acuerdo: "En plató se metía conmigo pero luego me decía: 'esto le encanta a la gente'. También decía cosas muy malas de mí, que era una antigüedad", relataba sobre los debates de GH DÚO en los que coincidió con Miguel.

Esta inesperada cordialidad entre Adara y Joao ha sorprendido al público, al resto de concursantes e incluso a los propios protagonistas, que no dan crédito ante la amistad que está naciendo: "Esto es surrealista... si me lo llegan a decir antes de entrar aquí...", bromeaba ella.

[Más información: Hugo contra todos: el 'villano' de Guadalix protagoniza el primer debate de 'GH VIP']