Nuria Martínez se rinde a los encantos de Gianmarco en 'GH VIP'

La relación entre Anabel Pantoja (33 años) y Gianmarco (22) ha sido uno de los temas más comentados en las primeras semanas de GH VIP. Muchos aseguraron que la 'sobrinísima' de Isabel Pantoja (63) estaba empezando a tontear con el italiano. Sus compañeros de Sálvame afirman que a la colaboradora le gusta sentirse deseada por los chicos que la rodean y la propia Anabel ha confesado sin tapujos su atracción por el italiano, que ya es el guapo oficial de la edición.

Pero parece que el italiano no solo ha conquistado a Anabel, pues son varias las chicas de la casa que se rinden a sus encantos. La última en hablar de sus sentimientos hacia Gianmarco ha sido Nuria Martínez (27). La amiga especial de Omar Montes (32) se empeñaba hasta ahora en negar su atracción por el 'balalaica', pero poco a poco se va abriendo con sus compañeros y, sobre todo, con el súper, al que ha relatado su relación actual con Onestini en el confesionario: "He empezado a ronear un poquito con el italiano", confesaba, añadiendo que "a Irene también le gusta", algo que para la modelo no parece un inconveniente, pues está dispuesta a "compartirlo".

Esta atracción parece mutua, pues el propio Gianmarco le ha confesado a Nuria que, antes de entrar en la casa de Guadalix, miró su Instagram y se sorprendió por su belleza. Un tonteo que podría no sentarle nada bien a Diego 'El Cejas' (18), quien ha confesado que hace tiempo tuvo algo más que amistad con Nuria y en los últimos días se ha mostrado molesto por el acercamiento entre la chica y el italiano. Y es que parece que la convivencia con Nuria está reviviendo sentimientos del pasado en el joven.

Lo cierto es que Gianmarco Onestini, el gran desconocido de la edición, está causando furor dentro y fuera de la casa. Su sonrisa pícara, su escultural cuerpo y sus duchas en el jardín han sido la comidilla de sus compañeros y de las redes, y hasta la mismísima Isabel Pantoja advertía a su sobrina en directo cuando la llamaba antes de que se convirtiera en la primera expulsada: "Yo veo algo raro con el italiano", afirmaba la tonadillera, dejando estupefacta a Anabel en la sala de expulsión.

Pero la colaboradora de Sálvame aclaraba en plató que entre ella y Gianmarco no hubo nada más que una amistad, aunque reconoce la evidente belleza del modelo, un atractivo físico que también tiene Luca, el hermano y defensor del italiano, que ha protagonizado divertidos momentos con Jorge Javier Vázquez y al que Anabel conocía visiblemente encantada a su llegada a Telecinco.

[Más información: Raquel Salazar reaparece en el debate de' GH VIP' tras su discusión con Jorge Javier Vázquez]