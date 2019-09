Miley Cyrus rompe con Kaitlynn Carter tras dos meses juntas

Tras las nuevas noticias, cualquiera diría que Miley Cyrus (26 años) solo buscaba un amor de verano. Según confirman los medios estadounidenses, la cantante ha puesto fin a su relación con Kaitlynn Carter (31) tras dos meses juntas. Carter y Cyrus comenzaron a salir tras la que fue la ruptura del verano, protagonizada por Liam Hemsworth (29) y Miley tras ocho meses de matrimonio.

La propia Miley ya había admitido que actualmente no buscaba una relación seria y que quería concentrarse en su futuro, pero, nadie se esperaba la noticia tras haber visto a la pareja disfrutar de paseo cargado de abrazos y cariños tan solo una semana atrás.

Miley Cyrus y Kaitlynn Carter comenzaron a salir hace dos meses. Gtres

Durante los dos últimos meses, Miley y Kaitlynn se han mostrado inseparables, disfrutando juntas de cenas, fiestas, vacaciones, escapadas románticas e incluso comidas familiares con la madre de Cyru, Tish Cyrus. Las jóvenes no han tenido reparo a la hora de mostrar su amor ante las cámaras e incluso se rumoreaba que estaban viviendo juntas desde hacía unas semanas, toda una declaración de intenciones por parte de Miley.

Según la revista People, fuentes cercanas a la familia han confirmado que Miley y Kaitlynn han terminado su relación con buenas formas, conservando su amistad: "Siguen siendo amigas. Han estado ahí la una para la otra cuando ambas se estaban separando. Simplemente, ya no tienen una relación romántica", explican.

Divorcio de Liam Hemsworth

El pasado mes de agosto Liam Hemsworth y Miley Cyrus anunciaron su ruptura tras once años de relación y ocho meses de matrimonio. La noticia la hicieron pública a través de un comunicado enviado a la revista People a través del representante de la cantante: "Liam y Miley han decidido separarse de mutuo acuerdo. En constante evolución, cambiando como pareja y como individuos, han decidido lo que es mejor mientras ambos se centran en sí mismos y en sus carreras. Continuarán ejerciendo de padres de los animales que comparten mientras se toman este tiempo con cariño. Por favor, respeten este proceso y su privacidad".

Miley Cyrus y Liam Hemsworth se separan

Pocos días después del comunicado el actor quiso dejar clara su hoja de ruta tras la separación a través de sus redes sociales: "Hola a todos. Solo una nota rápida para decir que Miley y yo nos hemos separado recientemente y que no le deseo nada más que salud y felicidad en el futuro. Este es un asunto privado y no he hecho, ni haré, ningún comentario a ningún periodista o medio de comunicación. Cualquier declaración que se me atribuya es falsa. Paz y amor".

