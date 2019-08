Miley Cyrus y Liam Hemsworth anuncian su divorcio: ella ya se besa con otra mujer

Miley Cyrus (27 años) y Liam Hemsworth (29) han decidido poner fin a su matrimonio ocho meses después de pasar por el altar. La pareja llevaba casi once años de relación y, según apuntan algunos medios, ella ya habría empezado a conocer a otra persona: la influencer Kaitlynn Carter (30). Ha sido el representante de la cantante quien, a través de un comunicado enviado a la revista People, ha confirmado la noticia del quiebre sentimental entre los intérpretes.

"Liam y Miley han decidido separarse de mutuo acuerdo. En constante evolución, cambiando como pareja y como individuos, han decidido lo que es mejor mientras ambos se centran en sí mismos y en sus carreras", recoge el escrito enviado al medio citado americano. La ya expareja, que inició su romance en el año 2009 durante el rodaje de la película The last song, no tiene hijos en común aunque sí varias mascotas a las que adoran. "Continuarán ejerciendo de padres de los animales que comparten mientras se toman este tiempo con cariño. Por favor, respeten este proceso y su privacidad", asegura el entorno de la intérprete de Wrecking ball.

La relación entre Cyrus y Hemsworth ha durado más de una década en la que no solo ha habido momentos felices sino también altibajos e incluso una ruptura que trascendió a los medios de comunicación. En el año 2012, justo cuando Cyrus decidió que ya no volvería a interpretar nunca más a Hannah Montana, la pareja anunció su compromiso siendo solo tan unos jóvenes de 20 y 22 años. Meses después, vino la ruptura. Hace tres años, en 2016, dieron una segunda oportunidad al amor y contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima en diciembre de 2018.

Ha sido ahora, tan solo ocho meses después de celebrar aquel precioso enlace matrimonial, cuando las estrellas del cine han puesto fin a lo suyo. Y según apuntan algunos medios, como el Daily Mail, el motivo de la separación podría tener nombre de mujer. En estos días, Miley Cyrus se encuentra disfrutando del verano en el exclusivo Lago di Como en el Italia. Junto a ella, la chica de moda Kaitlynn Carter, a quien ya señalan como su nueva novia después de que las inmortalizaran besándose a bordo de un yate.

Hace apenas semanas, Miley Cyrus concedía una entrevista para la edición americana de Elle y confesaba que seguía sintiéndose atraída por mujeres. "Tengo la impresión de que molesta un poco a las personas verme casada, pero mi relación es auténtica. Nuestra relación es tan compleja, moderna y atípica, no creo que puedan entenderla... ¿La gente piensa que estoy en casa con un maldito delantal? Todavía me atraen mucho las mujeres", añadió.

Y concluyó diciendo que "las personas se vuelven vegetarianas por razones de salud, pero el tocino siempre es superbueno y lo sé, elegí a mi pareja. Es la persona que más me apoya, pero realmente, no encajo con los estereotipos de la mujer casada, ni siquiera me gusta esa palabra".

