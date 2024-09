Sabrina Salerno desvela que sufre cáncer de mama: "Han sido meses de mucho miedo, ansiedad y melancolía"

La cantante italiana Sabrina Salerno (56 años) ha posteado en sus redes sociales la publicación que nunca hubiera querido hacer. Junto a una fotografía suya desde la habitación de un hospital y con un gotero puesto, la artista ha comunicado a sus seguidores de todo el mundo que sufre cáncer de mama. Según indica, fue el pasado mes de julio cuando se hizo una mamografía en una revisión rutinaria y ahí le detectaron un bulto que, afortunadamente, ya han operado.

"Aquí estamos. En unas horas entraré al quirófano para operarme de una mama por un bulto maligno. Como todos los años, en julio me hice una mamografía. Han sido meses de mucho miedo, ansiedad y melancolía, pero sobre todo mucha esperanza y ganas de reaccionar. La prevención y el diagnóstico precoz pueden salvarnos la vida", ha escrito la creadora de Boys, boys, boys en su cuenta oficial de Instagram.

Junto al post, su más de millón de seguidores se ha volcado con ella entregándole mensajes de cariño y apoyo en ese complicado camino. "Con te" ("Contigo") le ha dicho uno de sus followers. "Forza, Sabri", comentaba otro junto a un bonito emoji de un corazón rojo.

[Qué fue de Sabrina Salerno, la cantante italiana que enseñó un pecho en la Nochevieja del 87]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

El pasado febrero, cinco meses antes de que le detectaran el tumor, Sabrina Salerno concedía una entrevista a Bluper en la que hablaba, entre otras cosas, de su fichaje por el programa Baila como puedas, de Televisión Española. "Mi mánager española me llamó y Miguel Martin, director general de Zeppelin, me explicó el formato porque yo tenía muchas dudas. Una cosa la comprendí de inmediato y muy veloz: es un formato muy difícil para los bailarines pero también para los celebrities. Yo vengo de hacer un Bailando con las estrellas en Italia, conocía muy bien este tipo de programa, pero aquí me di cuenta de que era un formato completamente diferente. Es un formato que cansa no solo físicamente sino también mental", declaraba al respecto.

Imposible olvidar el momento que protagonizó en la Nochevieja de 1987 en Televisión Española cuando sin darse cuenta, en plena actuación, se le escapó un pecho: toda una revolución para la época.

A este respecto, Sabrina declaró: "Tenemos que ver el lado positivo de las cosas. Ese momento en Nochevieja ha sido algo de la revolución de la televisión. Tengo que tomármelo de una manera muy positiva porque si no sería tonta. Es también una revolución para la mujer. Fue algo imprevisto, no me dijeron nada. En un primer momento no me gustó, me enfadó porque nadie me preguntó nada. La productora decidió hacer la revolución de la televisión con una mujer que no sabía nada. Me pareció injusto. Era el derecho de una mujer. Hablamos de derechos y después una mujer le hace esa cosa a otra mujer sin preguntar. Pero, después, con el tiempo lo acepté. Puede ser que en este momento, si me lo preguntaran, diría que sí", expresó