Sabrina Salerno recuerda su 'despiste' en Nochevieja: "Entonces no me gustó. Ahora me lo tomo de forma positiva"

No, esto es un reality blanco. De hecho, yo no lo voy a llamar reality, lo voy a llamar ensayos en la vida real. Aquí hay una realidad de vida de unos bailarines, de cómo trabajan... Y es un trabajo muy difícil porque tienen que trabajar con su cuerpo y con su cabeza. Y eso no es reconocido porque siempre están detrás. Así que aquí tienes que ayudarles, tienes una doble responsabilidad: tengo que aprender, pero tengo que cuidar de mi bailarín o bailarina. Y yo soy una mujer que se toma muy en serio los problemas de sus amigos. Y en esta situación, imagínate.

a vivir en un país extranjero. Los domingos son el día de descanso, pero no tengo la fuerza para volver a casa porque el lunes tengo que estar aquí. El domingo me quedo todo el día en la cama.

Italia he estado de jurado en un programa que se llama Non sono una signora en el que los famosos se draguean. Es algo similar a Drag Race. Me gustaría presentar algo así.

Tenemos que ver el lado positivo de las cosas. Ese momento en Nochevieja ha sido algo de la revolución de la televisión. Tengo que tomármelo de una manera muy positiva porque sino sería tonta. Es también una revolución para la mujer. Fue algo imprevisto, no me dijeron nada. En un primer momento no me gustó, me enfadó porque nadie me preguntó nada. La productora decidió hacer la revolución de la televisión con una mujer que no sabía nada. Me pareció injusto. Era el derecho de una mujer. Hablamos de derechos y después una mujer le hace esa cosa a otra mujer sin preguntar. Pero, después, con el tiempo lo acepté. Puede ser que en este momento, si me lo preguntaran, diría que sí.

Bueno, yo soy una mujer libre. Siempre he hecho en mi vida lo que he querido hacer y siempre digo lo pienso. No soy diplomática. En italiano se dice paracula. Es decir, la gente que piensa una cosa y después dice otra. Yo no soy así. Es mi libertad de expresión. No sé si eso es ser feminista. Nunca en mi vida me he sentido inferior a nadie. Siempre he mostrado mi personalidad porque sino eres así, los otros te matan. También es verdad que

tengo mucha más conexión con las mujeres que con todos los hombres. Tengo muy buena conexión. Yo no soy una persona envidiosa. Creo que tenemos que ayudarnos. En mi cabeza la mujer es mucho más compleja que los hombres. Los hombres son más simples. No me quiero hacer la feminista porque tampoco me gusta la palabra. Me gusta la mujer libre.