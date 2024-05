Belén Rueda desvela en ‘El Hormiguero’ la humillación que vivió por parte de un director: “Me ha pasado”

Pablo Motos ha recibido este lunes a Belén Rueda en El Hormiguero. Una actriz, y antaño presentadora, con la que guarda relación de muchísimos años. “Tú y yo nos conocemos desde más tiempo que El Hormiguero” admitía la artista al llegar a la mesa del programa, en el que ha estado en numerosas ocasiones.

En esta ocasión, Belén acudía al programa a promocionar su nueva película, Caída libre, producida por Juan Antonio Bayona, y que se estrena el próximo viernes. Aunque no es de terror propiamente, el personaje de Belén es un villano que da terror. “La vida te da situaciones más habituales de las que estamos acostumbrados en las películas de género”, reflexionaba la invitada.

Su personaje en esta nueva cinta es Marisol, una entrenadora de gimnasia rítmica. “Es controladora, la disciplina es su lema, y en su carrera ha conseguido el máximo. En la parte personal lleva 25 años con su marido, por lo ha controlado todo, pero la vida tiene vericuetos y te presenta cosas que no pensabas”, avanzaba Belén.

“Si te encuentras a alguien parecido a tu personaje… ¿Cómo reaccionarías ahora mismo?”, preguntaba Pablo Motos a Belén. “A ver, depende del momento en el que estés de tu carrera. Yo de joven me iría cada día rota a casa, porque nunca le parece suficiente, y te pone en ridículo delante de todo el mundo”, reflexionaba la invitada. El presentador quería saber si algo así le había pasado con un director. “Me ha pasado”, admitía.

“Me podrían haber partido la cara”

En la conversación, Belén también contó cómo una vez tuvo un problema en el coche, por culpa de una “pirula” que le hicieron mientras estaba al volante. Ella paró su coche en mitad de un túnel, y “salen del coche cuatro tíos y aún así salí, y me dicen de qué vas. Y digo de qué vas tú que casi me haces que me estampe. Me pasaron mil cosas por la cabeza”, admitía la invitada, que llegó a pensar que le iban a robar su coche, incluso. Al final no pasó nada, pero ella tuvo la sensación de que le podrían “haber partido la cara”.

En ese mismo sentido, Pablo Motos contó que una vez tuvo un problema con otro coche, y que en un semáforo se puso al lado del otro vehículo y bajó la ventanilla. “Y me dice ¡hostia, Pablo Motos! ¡Ehh!”. “A mí me ha llegado a parar la policía, me ha puesto una multa y me han pedido una foto”, reconocía Belén Rueda, en ese mismo sentido.