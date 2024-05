El revolucionario dron que va a jubilar a los socorristas: vuela hasta los bañistas y se transforma en salvavidas

Los drones han ganado una gran popularidad en los últimos años en España gracias a su versatilidad y sus múltiples aplicaciones. Desde la captura de imágenes hasta la monitorización agrícola o la entrega de paquetes, estos dispositivos aéreos no tripulados han ganado terreno rápidamente en diversos sectores. Unas máquinas que incluso podrían jubilar a los socorristas, ya que ahora también se utilizan para salvar vidas en el mar, como es el caso de un nuevo modelo que vuela hasta los nadadores y se convierte en un salvavidas.

Se trata del TY-3R Water Rescue Drone, también conocido como "TY-3R Flying Lifebuoy". Un dron híbrido fabricado por la empresa china Didiok Makings que es básicamente un cruce entre un cuadricóptero y un salvavidas. De esta manera, cuando un nadador está en apuros en el mar a una importante distancia no será necesario lanzarle con la mano el clásico flotador con forma de donut, sino que se puede usar esta máquina voladora para ayudarle de una forma más rápida.

Un dron cuyo diseño único permite múltiples despegues y aterrizajes en la superficie del agua, resolviendo los puntos conflictivos de los rescates intempestivos y las limitaciones medioambientales, según señala la empresa en un comunicado. "El TY-3R es una herramienta verdaderamente indispensable para los guardacostas y las asociaciones de salvamento de todo el mundo. Incluso para particulares o socorristas. Este dispositivo redefine la funcionalidad de los equipos de rescate de emergencia y allana el camino para salvar vidas", indican desde Didiok Makings.

Se convierte en salvavidas

La idea de este ingenioso invento es que cuando un nadador en apuros sea avistado por los socorristas en tierra, éstos mismos enciendan el dron y lo lleven volando hasta la ubicación de esa persona. En ese momento, lo hacen aterrizar en el agua, donde el nadador lo usará como flotador. A continuación, un rescatador humano, como un guardacostas, que se desplaza más lentamente, sale en una embarcación para llegar hasta esa persona y llevarla de vuelta sana y salva a la orilla.

Una de las principales características de este dispositivo es su facilidad de uso. Para que el TY-3R despegue basta con que el socorrista pulse tan sólo un botón del mando a distancia que viene incluido y que ofrece al piloto una visión en tiempo real desde una cámara de 720p de resolución inclinable que está a bordo del dron. Y una vez que el nadador ha sido rescatado por la embarcación y no necesita utilizar este invento como salvavidas para flotar en el agua, con volver a pulsar el botón se consigue que la aeronave vuele de forma autónoma de vuelta a la orilla.

Así es el dron que se convierte en salvavidas

Y es que el socorrista puede introducir las coordenadas GPS de la ubicación de despegue para que esta máquina vuelva a dicho lugar por sí sola. El fabricante chino asegura que su dron TY-3R es totalmente capaz de flotar y aguantar el peso de hasta dos adultos en el agua, y que tiene desde una autonomía de comunicación de 1,1 kilómetros hasta una velocidad máxima de 47 kilómetros por hora y una duración de la batería de 10 minutos por carga.

Incluso puede soportar un máximo de vientos de fuerza 6 y estado del mar de fuerza 2 para un despegue normal. El dron también viene con una función de retorno autónomo en caso de pérdida de señal, por lo que así no se pierde. Algo realmente importante y más teniendo en cuenta que este invento tiene un precio de 11.803 euros, que no es apto para todos los bolsillos.

El dron híbrido TY-3R. Didiok Makings Omicrono

Otras características interesantes de este dron híbrido son que pesa menos de 5 kilogramos y que es totalmente impermeable, ya que viene con certificación IP68. Esto se traduce en que esta máquina se puede sumergir sin problemas a una profundidad de 1 metro durante 30 minutos. Didiok Makings también señala que su invento está pensado para proteger a los nadadores, ya que el TY-3R apaga sus motores al aterrizar en el agua y tiene unas rejillas sobre sus hélices para no herir a los bañistas cuando lo sujetan.

Gestiona mejor las emergencias

Este sistema de dron híbrido no deja de ser un innovador equipo de emergencia de respuesta rápida para acciones de rescate en el agua. La empresa china señala que se ha diseñado con una estructura altamente integrada, un tamaño reducido y una forma ligera con un rendimiento y una capacidad de vuelo fiables. "Este equipo minimiza el riesgo de rescate en el agua y mejora la probabilidad de salvar vidas con éxito", indican en su web.

El dron híbrido TY-3R volando sobre el mar. Didiok Makings Omicrono

No sólo eso, sino que también aseguran que el sistema de drones de rescate acuático TY-3R "no sólo enriquece los tipos de equipos de rescate acuático en China, sino que también mejora el sistema de gestión de emergencias acuáticas, lo que puede proteger mejor la seguridad de la vida y la propiedad de las personas". Como es lógico no es la primera aeronave diseñada para ayudar a nadadores en apuros del mercado, pero sí el primero que se convierte en un salvavidas; ya que hay otros que dejan caer dispositivos de flotación independientes hasta la persona.