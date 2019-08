La enfermedad de Pablo Motos por la que quiso librarse de hacer la 'mili'

No hace falta ser licenciado en Medicina para estar familiarizado con la palabra asma. Se calcula que el 5% de la población mundial la padece, lo que se traduce en unos 230 millones de personas a nivel mundial, de los que unos 3 millones residen en España. A pesar de su baja tasa de mortalidad, el asma es una enfermedad que afecta al día a día de quienes la sufren, ya que, yendo a su etimología, este concepto hace referencia a una serie de enfermedades que se caracterizan por la obstrucción de las vías respiratorias, ya que asma procede del griego y significa "episodio agudo de falta del aire".

Con unas cifras tan elevadas de pacientes, el asma tiene entre 'sus elegidos' a varias personas famosas como Pablo Motos (53 años), el presentador de uno de los espacios televisivos más famosos de la actualidad y con mejores datos de audiencia: El Hormiguero.

El alicantino convive con el asma desde hace bastantes años, como él mismo ha llegado a confesar en varias ocasiones en el talk show de Antena 3. Durante una visita de Los Morancos recordó que trató de usar esta enfermedad como excusa para no realizar el servicio militar: "Me quise librar de la mili por asma. Iba a los reconocimientos médicos y antes de entrar cogía un puñado de arena y me lo comía. Entraba a los reconocimientos medio muerto". A pesar de todo, parece que la estrategia no surtió efecto y Motos tuvo que pasar varios meses en el Ejército.

Pablo Motos con Los Morancos en el plató de El Hormiguero.

Prueba de amor

En relación al asma, los especialistas señalan que, especialmente en el caso del asma bronquial, este problema se puede manifestar con especial virulencia cuando el paciente se expone a determinadas factores que puedan provocarle alergia.

Esto entronca con otra de las anécdotas que el propio Pablo Motos desgranó en El Hormiguero. Aprovechando la presentación de una película protagonizada por Michelle Jenner (32) y (38), comentó que una mujer con la que tuvo una relación sentimental tenía como mascota a un gato. El problema es que Motos es alérgico al pelo de este animal, por lo que la convivencia podría ser complicada. "Él estaba antes que tú", le dijo su pareja, por lo que al presentador no le quedó otra que asumirlo, llegando a hacer grandes migas con el felino: "Me despertaba con ataques de asma porque el gato se dormía encima de mi cabeza".

Dejando a un lado estas vivencias, Motos y el resto de personas que padecen asma conocen que las manifestaciones de esta enfermedad varían con los años, ya que muchos de los casos se desarrollan a partir de factores hereditarios. Además, los especialistas insisten en la incidencia que tiene la contaminación atmosférica, una de las razones que explicarían el aumento de casos en los últimos años.

