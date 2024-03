La discreta historia de amor de Cillian Murphy y su mujer: 30 años juntos, dos hijos y la promesa del silencio

Cillian Murphy (47 años) se ha convertido en uno de los rostros más queridos y respetados del cine a nivel internacional. El actor irlandés es uno de los favoritos para ganar el Oscar por su papel en Oppenheimer, película de Christopher Nolan (53).

Todo lo que gira en torno al intérprete es una incógnita desde hace años. Cillian Murphy ha conseguido crear un aura de misterio para que nadie traspase esa barrera que el mismo ha decidido construir.

Celoso de su intimidad, el protagonista de Peaky Blinders se mantiene alejado de las redes sociales y apenas se conocen detalles de su vida personal, que prefiere mantener en oculto y alejada de los medios de comunicación. Durante estos años en el mundo de la interpretación, ha contado con un apoyo fundamental: su mujer, Yvonne McGuinness (51).

Cillian Murphy en la antesala de los premios BAFTA. Gtres

Ambos de origen irlandés, se conocieron en un concierto de Cillian cuando este quería dedicarse al mundo de la música en 1996. Era el vocalista, guitarrista y compositor de la banda The Sons of Mr. Green Genes, creada junto a su hermano y que tuvo poca trayectoria.

Por aquel entonces, el actor estaba empezando a dar sus primeros pasos en el mundo de la interpretación y era apenas conocido. Ocho años después de iniciar su noviazgo, la pareja contrajo matrimonio en una ceremonia íntima. En 2005 dieron la bienvenida a su primer hijo, Malachy, que acaba de cumplir la mayoría de edad. Dos años más tarde, en 2007, llegaría el segundo y último hijo, Aran.

Yvonne y Cillian comparten su pasión por el arte y la cultura. Ella es artista visual y ha trabajado en producciones y galerías. Además, cuenta con una maestría del Royal College de Arte en Londres. Juntos han decidido vivir alejados de las grandes ciudades y apostar por una vida tranquila en un pueblo costero de Irlanda.

Cillian Murphy en los Globos de Oro celebrados el 7 de enero de 2024. Europa Press

La fama no le gusta y, por eso, prefiere disfrutar de una vida lo más alejada posible de ese mundo. De hecho, se obliga a pasar al menos seis meses del año con los suyos en Irlanda. "Tengo una mujer increíble y no podría hacerlo sin ella y su comprensión. Pero cuesta", comentó hace años en una entrevista.

Pocas son las veces que hablan el uno del otro por un pacto que tienen y respetan. "Yvonne no habla de mí y yo no hablo de ella", señala en las entrevistas. No se sabe si después de tantos años de matrimonio han compartido algún proyecto juntos, pero él es claro: "Tenemos dos hijos. Ya es suficiente colaboración por el momento".

Tres décadas de relación y apenas han compartido momentos en público. Sin embargo, hace unas semanas acudieron juntos a la cena de los Globos de Oro. Quien tampoco se quiso perder la cita fue Aran, su hijo pequeño y que ha heredado la pasión por la industria cinematográfica.

Cillian Murphy en Berlín en febrero de 2024.. Gtres

El pequeño de la familia va a formar parte de la adaptación cinematográfica de la novela Klara y el Sol, donde comparte pantalla con Jenna Ortega (21) y Amy Adams (49). No será su primer proyecto como actor, hace años interpretó al hijo de Shakespeare en la obra de teatro Hamnet, con la que incluso llegó a viajar por el mundo.

Durante años, sus hijos no fueron conscientes de quien era en realidad su padre y el papel que este tenía en la serie de moda. El matrimonio, en todo momento, ha querido criarles en un ambiente seguro y donde sean ellos quienes decidan su futuro. "Quiero que sean niños felices y seguros de sí mismos. Que se conozcan a sí mismos. Creo que eso es lo más importante y van en esa dirección. Trato de no proyectar mis cosas sobre ellos. Quiero dejarles encontrar su propio camino", defendió el actor.