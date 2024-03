La intrahistoria de la casa del millón de euros de Enrique Ponce y Ana Soria: ya viven en ella y la compraron en 2022

Hace unos días, y en contra de su propia voluntad -la pareja hace tiempo que tomó la decisión de vivir alejada de los focos y las revistas del corazón-, Enrique Ponce (51 años) y su razón de amor, Ana Soria (25), coparon los titulares de los principales medios de comunicación por una presunta crisis o ruptura. En realidad, otra más de muchas.

Todo vino motivado por el hecho de que ella eliminó de su red social Instagram las fotografías en las que aparecía junto al diestro de Chiva. Claramente, las alarmas saltaron y ella salió al paso y aclaró el malentendido defendiendo la fortaleza de su amor. EL ESPAÑOL añadió a la polémica dos datos clave: las "peleas" de la pareja -riñas cotidianas, que no ruptura ni crisis- y el distanciamiento físico que vive.

Aseguraron fuentes de total solvencia a este medio que, en las últimas semanas, Ponce pasa más tiempo en su finca La Cetrina, entrenando para su regreso a los toros, que en Almería, y que Ana quien se desplaza, en esos casos, a verlo desde Almería. En medio de estas informaciones, este pasado miércoles, 6 de marzo, una revista del corazón informó que la dupla "se construye una casa en Almería".

[Por qué Ana Soria borró a Enrique Ponce de sus redes: "peleas" de pareja y los días de él solo en su finca de Jaén]

Enrique Ponce y Ana Soria en una imagen de sus redes sociales.

Y añade el reportaje de Lecturas, que aporta tres imágenes de una casa en construcción: "El torero y su novia acuden a menudo a supervisar el avance de las obras. (...) Está previsto que la casa esté lista en julio de 2025". No obstante, EL ESPAÑOL maneja otra información diferente. Enrique y Ana no se están construyendo ningún inmueble en Almería, en estos momentos.

Fue en mayo de 2022 cuando la pareja emprendió una nueva vida y estrenó hogar en la capital andaluza. Ese mes y ese año Enrique y Ana ya se trasladaron a vivir a su flamante residencia y se insiste a este medio que allí siguen viviendo. "Esa otra casa no existe", se asevera en conversación con EL ESPAÑOL. Fue primero Vanitatis y después Semana -este último medio aportó, incluso, las fotografías de la casa-, quienes adelantaron esa compra.

La dupla firmó la compra en mayo del citado año y la casa les costó un millón de euros. Está situada en la zona de Retamar, muy próxima a la playa y a un selecto club de golf, además de al Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. El chalet donde actualmente viven el diestro y la estudiante de Derecho dispone de dos plantas, tiene un diseño moderno, zona de jardín y piscina.

Ya en 2022 se informó que Soria decoró con mimo el inmueble. Una persona cercana a Ana desliza a este medio que, con respecto a esta última información, la almeriense "se ha reído": "Lo ve como un disparate". Este medio confirma hoy que la pareja no tiene ningún plan de mudarse o de invertir. Siguen unidos, además, a nivel societario. A este último respecto, la pareja dio un paso capital en su futuro sentimental creando la empresa Kranevitte’s 22, en enero de 2022.

Ana Soria y Enrique Ponce en una imagen tomada en Madrid, en mayo de 2023. Gtres

Una apuesta empresarial y de futuro que constató que Enrique Ponce y Ana Soria no se han soltado de la mano desde aquel pandémico verano de 2020 en que su historia de amor estalló con luces y taquígrafos. La sociedad tiene un objetivo claro: la "promoción, construcción, venta y arrendamiento de edificios".

No es la única noticia que se ha publicado en prensa que ha sorprendido a la pareja, según confían a este medio. Tampoco correspondería con la verdad que ambos se vayan a casar en 2025. No suenan campanas de boda, de momento.

EL ESPAÑOL ya informó, precisamente en 2022, que ambos tenían intención de sellar sus vidas. Esa era su intención inicial, pero algo frenó sus planes hasta el día de hoy. El proyecto sigue en pie, aunque ningún movimiento se ha efectuado para hacerlo realidad.

El "TOC" de Ana Soria

Tras los rumores de crisis y ruptura con Enrique Ponce al eliminar sus fotografías, hace unos días Soria rompió su silencio. "He archivado muchas fotos porque estaban editadas diferentes y a él lo tengo en destacadas. Sinceramente, ya me da igual lo que digan. Me dio el TOC de tenerlas igual editadas", aseguró en Así es la vida.

Y añadió: "De verdad que todo está bien. Centrados en lo importante y apoyándole a muerte". Por su parte, el diestro de Chiva, que el pasado jueves, 29 de febrero, acudió al Ciclo de Tertulias Invernales, organizado por la Asociación El Toro de Madrid, deslizó que todo estaba "bien" en su vida. Crisis frente a amor y felicidad plena.

EL ESPAÑOL conoció en los últimos días que la pareja se enfrenta, en su día a día, a "peleas" cotidianas y que Ponce pasa, de un tiempo a esta parte, su tiempo, en solitario, en Jaén, en Navas de San Juan, donde está situada su finca. Cuenta un buen amigo del torero que este extremo tan sólo se debe a los duros e intensos entrenamientos a los que se somete con motivo de su regreso a los toros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana Soria (@anasoria.7)

No obstante, a EL ESPAÑOL se fecha la estancia de Enrique en Jaén desde tiempo atrás: "Él empezó a entrenar hace pocos meses. Antes sólo hacía algunos tentaderos en su finca y de vez en cuando se a iba a Yecla a la finca de unos amigos".

Sea como fuere, lo que es un hecho es que la pareja, últimamente, se ha enfrentado a un claro distanciamiento físico y geográfico. Eso sí, en su historia de amor también cabe, precisamente, eso, el amor, y la pasada Navidad Enrique y Ana disfrutaron de unos románticos días en Praga.