Por qué Ana Soria borró a Enrique Ponce de sus redes: "peleas" de pareja y los días de él solo en su finca de Jaén

Hacía tiempo que la vida sentimental del diestro Enrique Ponce (51 años) y su razón de amor, Ana Soria (25), no copaba los titulares de los medios de comunicación especializados en crónica social. La dupla decidió un buen día apartarse del foco público en Almería, y allí ha conseguido consolidar y fortalecer su amor. Lejos de habladurías y rumores.

Hace unos días, rompiendo su propia regla de ostracismo mediático, los enamorados se dejaron inmortalizar en la capital de España, a la salida de un conocido restaurante de Madrid, durante una comida con amigos. Aquellas instantáneas, junto a una foto que posteó ella en la que se veía a Ponce durante una capea privada, no dejaban, a priori, espacio para la duda: ambos están felices.

No obstante, como confirma EL ESPAÑOL a través de dos fuentes de total solvencia, algo debió de ocurrir en la madrugada del miércoles 28 de febrero de 2024. Ana eliminó todas las fotos de su Instagram en las que aparecía Enrique Ponce. Hizo una suerte de limpieza que, rápidamente, llamó la atención de sus seguidores. ¿Qué pasó para que ella tomara esta decisión?

[La drástica decisión de Ana Soria: elimina de las redes sociales todas sus fotos con Enrique Ponce]

Enrique Ponce y Ana Soria en una fotografía de sus redes sociales.

Se habló de crisis de pareja, e incluso de ruptura. Al ver el revuelo que se originó tras esta eliminación, en las últimas horas la propia estudiante de Derecho ha roto su silencio en el espacio Así es la vida: "He archivado muchas fotos porque estaban editadas diferentes y a él lo tengo en destacadas. Sinceramente, ya me da igual lo que digan. Me dio el TOC de tenerlas igual editadas".

Y ha añadido la de Almería: "De verdad que todo está bien. Centrados en lo importante y apoyándole a muerte". Por su parte, el diestro de Chiva, que este pasado jueves, 29 de febrero, acudió al Ciclo de Tertulias Invernales, organizado por la Asociación El Toro de Madrid, deslizó que todo estaba "bien" en su vida. Crisis frente a amor y felicidad plena.

Ahora bien, ¿qué hay de cierto en el presunto bache amoroso y también en el bienestar absoluto de la pareja? EL ESPAÑOL tiene la respuesta. No hay ruptura entre Ana y Enrique, pero sí "peleas" cotidianas. Riñas de pareja. En la dupla no todo sería, pues, miel sobre hojuelas. El pasado fin de semana ambos estuvieron juntos en la finca La Cetrina, propiedad de él, en Jaén.

Allí él tiene su propio tentadero, donde entrena para su gran regreso a los toros. Cuentan a este medio que tras el último fin de semana Enrique viajó directamente desde su finca hasta Madrid, sin Ana Soria, a solas. En la capital, como se sostiene líneas arriba, el diestro tenía un compromiso profesional. Añade la persona con la que se contacta que a Ponce "no le gusta el conflicto".

Este informante, natural de Almería, insiste en que hace tiempo que no se ve a Enrique haciendo vida por la capital andaluza, donde instaló su residencia en el pandémico año 2020, cuando se publicó su separación de Paloma Cuevas (51). Ponce pasa, de un tiempo a esta parte, su tiempo, en solitario, en Jaén, en Navas de San Juan, donde está situada su finca.

Cuenta un buen amigo del torero que este extremo tan sólo se debe a los duros e intensos entrenamiento a los que se somete con motivo de su regreso a los toros. No obstante, a EL ESPAÑOL se fecha la estancia de Enrique en Jaén desde tiempo atrás: "Él empezó a entrenar hace pocos meses. Antes sólo hacía algunos tentaderos en su finca y de vez en cuando se a iba a Yecla a la finca de unos amigos".

Ana Soria y el diestro Enrique Ponce, inmortalizados la última semana, en Madrid. Gtres

Sea como fuere, lo que es un hecho es que la pareja, últimamente, se ha enfrentado a un claro distanciamiento físico y geográfico. Eso sí, en su historia de amor también cabe, precisamente, eso, el amor, y la pasada Navidad Enrique y Ana disfrutaron de unos románticos días en Praga.

La finca La Cetrina no sólo es un lugar donde Enrique entrena y pasa su mayor tiempo últimamente, también allí disfrutan mucho sus hijas, Paloma (15) y Bianca (12), fruto de su matrimonio con Paloma Cuevas, como le consta a este periódico. Allí, en Navas, Ponce ejerce de feliz padre, sobre todo con la pequeña Bianca, a la que, por cierto, Ana Soria ya conoce.

Regreso a los toros

Este 2024 le depara a la pareja Ponce Soria una nueva etapa sentimental, y también profesional, pues, según publicó este periódico hace varios meses, el matador regresa a los toros este mismo año. Se tratará de una gira discreta que comenzará en mayo, con el punto de partida en Nimes, Francia. Serán varias fechas y lugares que recorrerá este presente año.

Su tour concluirá en su querida Valencia, tierra natal, el próximo 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Ciudades como Almería, Alicante, Málaga, Gijón y El Puerto de Santa María, entre otras, estarán incluidas en su suerte de tour por el mundo. Ponce está "ilusionado como un crío chico", declaró una fuente cercana a este diario.