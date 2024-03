El abogado de Rafael Amargo solicita su puesta en libertad 4 meses después de ingresar en prisión: todos los detalles

El pasado 3 de noviembre, Rafael Amargo (49 años) se enfrentó a uno de los golpes más duros de su vida: ingresar en prisión provisional por "riesgo de fuga y haber quebrantado de manera reiterada la obligación de firmar cada 15 días en el órgano judicial". Está acusado de presuntos delitos de pertenencia a una organización criminal y tráfico de drogas. Amargo seguirá privado de su libertad y dentro de la cárcel al menos hasta el próximo 8 de abril, fecha que avanzó en primicia EL ESPAÑOL, y en la que está prevista que se celebre el juicio.

Sin embargo, eso ahora podría cambiar. Según ha podido conocer este periódico, el equipo legal que representa al coreógrafo, capitaneado por el abogado Marcos García Montes, ha pedido su libertad provisional justo cuando se cumplen cuatro meses desde que entrase en el centro penitenciario. A petición de la Fiscalía, se enfrenta a nueve años de cárcel.

Deslizan a este diario que la solicitud se realizó hace escasos días y que están a la espera de una resolución, que llegará en las próximas horas. Mientras tanto, fuentes de total solvencia aseguran que Amargo se encuentra "bien" y en una "situación especial" dentro del recinto.

[Rafael Amargo, el perdedor de 2023: de bailaor de éxito internacional a terminar en la cárcel]

Rafael Amargo, en una imagen de archivo. Gtres

No obstante, este medio se ha puesto en contacto con su pareja, Luciana Bongianino, para saber cómo se encuentra su marido y la familia ante. La también asistente de producción de Amargo, sin embargo, permanece en silencio.

La defensa de Amargo pasó a manos del letrado -el mismo que gestiona el caso de Daniel Sancho- días después que la vida del acusado se limitara a las instalaciones de Soto del Real.

Su anterior abogado, Jaime Caballero, renunció a su defensa el 18 de noviembre de 2023 debido al poco apoyo que recibió por parte de su cliente. "No me he sentido ni apoyado ni valorado por mi trabajo. Si no tengo la documentación, no puedo crearla de la nada", confesó entonces Caballero a este diario. No obstante, le deseaba "lo mejor".

Ahora, este medio también ha dialogado con Caballero, quien subraya que todavía prosigue con la defensa de otro de los implicados y que mantiene un contacto estrecho con García Montes. Cabe recordar que son el productor Eduardo de Santos y un socio del artista, Manuel Ángel Batista León, los acusados de integrar un grupo que traficaba con droga, fundamentalmente metanfetamina, que presuntamente vendían desde el piso de Amargo. De cara al juicio, la Fiscalía pide nueve años de cárcel también para el productor, y seis años para el socio.

Su rutina en prisión

Amargó pasó Navidad, Año Nuevo e incluso festejó su 49 cumpleaños -el 3 de enero, coincidiendo con los dos meses en prisión- dentro de las celdas de la cárcel. Para celebrar el último día de 2023, se elaboraron tres menús diferentes para los presos de Soto del Real, teniendo en cuenta a los internos que siguen una dieta y a aquellos que son vegetarianos.

Rafael Amargo, en junio de 2023. Gtres

[Rafael Amargo festeja su 49 cumpleaños en la cárcel: sin visitas y tras una discreta celebración por Nochevieja]

Amargo se habría decantado por la propuesta tradicional, que consistía en una sopa de estrellitas con huevo troceado y pollo, una porción de empanada de atún y dos unidades de rollito de primavera. El plato fuerte fue el entrecot de ternera con patatas fritas y antes de terminar, previo a las 12 uvas, arroz con leche.

Poco después de que ingresara, su transcurso arrancó con total naturalidad. "Sale al patio, está con gente y comparte celda con otro interno", desvelaron a este diario. El artista tiene al menos ocho horas de descanso, dos horas de asuntos personales y puede recibir visitas durante los fines de semana si así lo pide. Ahora, su misión es poder traspasar los barrotes que le mantienen prisionero y disfrutar de la libertad que tanto ansía.